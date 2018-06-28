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22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Члены С14 снесли забор в Конча-Заспе: на место прибыла полиция (фото)

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Члены С14 снесли забор в Конча-Заспе
Члены С14 снесли забор в Конча-Заспе / Facebook-страница Мазура

В четверг, 28 июня, в Конча-Заспе под Киевом возле детского лагеря "Робинзон" члены праворадикальной организации С14 снесли забор. На место происшествия прибыла следственно-оперативно группа, которая сейчас общается с участниками конфликта.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на полицию.

Правоохранители рассказали, что информации о пострадавших нет.

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Координатор С14 Сергей Мазур написал в Facebook, что забор незаконно блокировал доступ к Днепру.

Бойцы АТО, активисты С14 и Ветеранского братства освободили доступ к Днепру для детского лагеря "Робинзон". Мажоры из Конча-Заспы незаконно заблокировали доступ к реке и поплатились за это,
– говорится в сообщении Мазура.

Он отметил, что на месте произошли столкновения "с титушками и их решалами, задержания "Беркутом" и изъятие оружия у криминалитета".

 

Теги: Новости Украины Полиция столкновения Новости Киева
Источник: 24 Канал
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