Члены С14 снесли забор в Конча-Заспе: на место прибыла полиция (фото)

В четверг, 28 июня, в Конча-Заспе под Киевом возле детского лагеря "Робинзон" члены праворадикальной организации С14 снесли забор. На место происшествия прибыла следственно-оперативно группа, которая сейчас общается с участниками конфликта.

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на полицию.

Правоохранители рассказали, что информации о пострадавших нет.

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Координатор С14 Сергей Мазур написал в Facebook, что забор незаконно блокировал доступ к Днепру.

Бойцы АТО, активисты С14 и Ветеранского братства освободили доступ к Днепру для детского лагеря "Робинзон". Мажоры из Конча-Заспы незаконно заблокировали доступ к реке и поплатились за это,

– говорится в сообщении Мазура.

Он отметил, что на месте произошли столкновения "с титушками и их решалами, задержания "Беркутом" и изъятие оружия у криминалитета".