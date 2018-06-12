ЧМ-2018 в России высмеяли в остроумной песне: "Мы снова наморщили мускулы зада"
Российский комик Семен Слепаков записал новую насмешливую песню о Чемпионате мира по футболу, который вскоре стартует в РФ. Автор композиции посмеялся над российской футбольной сборной, а также предложил назначить новым ее тренером лидера Чечни Рамзана Кадырова.
Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Слепакова.
Отметим, что в песне также высмеивается организация ЧМ-2018 на фоне нестабильной экономической ситуации в России.
Смотрите также: Волонтеры опубликовали ролик с призывом бойкотировать ЧМ-2018 в России: видео
"И хоть потрепала нас олимпиада, мы снова наморщили мускулы зада", – поет Слепаков.
В песне также звучат следующие слова:
"Всем очевидно, что грустный Черчесов
Конфетку не слепит из этих балбесов.
И если не предотвратим мы угрозу,
То вновь нас поставят в привычную позу.
Вы спросите, кто же нас выручить может?
Кто в столь короткие сроки поможет?
Кто сделает нас чемпионами мира?
Мое предложение – Рамзан Кадыров".
Стоит отметить, что в конце песни Слепаков, пародируя акцент Кадырова, признает, что даже такой шаг не поможет сборной России.
Читайте также: Боярский пренебрежительно высказался о футбольной сборной России перед ЧМ-2018
Смотрите видео с песней Семена Слепакова о ЧМ-2018 в России: