ЧМ-2018 в России высмеяли в остроумной песне: "Мы снова наморщили мускулы зада"

Российский комик Семен Слепаков записал новую насмешливую песню о Чемпионате мира по футболу, который вскоре стартует в РФ. Автор композиции посмеялся над российской футбольной сборной, а также предложил назначить новым ее тренером лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Слепакова.

Отметим, что в песне также высмеивается организация ЧМ-2018 на фоне нестабильной экономической ситуации в России.

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"И хоть потрепала нас олимпиада, мы снова наморщили мускулы зада", – поет Слепаков.

В песне также звучат следующие слова:

"Всем очевидно, что грустный Черчесов

Конфетку не слепит из этих балбесов.

И если не предотвратим мы угрозу,

То вновь нас поставят в привычную позу.

Вы спросите, кто же нас выручить может?

Кто в столь короткие сроки поможет?

Кто сделает нас чемпионами мира?

Мое предложение – Рамзан Кадыров".

Стоит отметить, что в конце песни Слепаков, пародируя акцент Кадырова, признает, что даже такой шаг не поможет сборной России.

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Смотрите видео с песней Семена Слепакова о ЧМ-2018 в России: