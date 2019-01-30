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      Чрезмерное употребление алкоголя может изменять ДНК человека

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      Чрезмерное употребление алкоголя может изменять ДНК человека
      Чрезмерное употребление алкоголя может изменять ДНК человека / unsplash.com

      Американские ученые из Ратгерского университета обнаружили, что чрезмерное употребление спиртных напитков, а также хронический алкоголизм приводят к длительным изменениям в активности генов.

      Специалисты изучили гены, участвующие в регуляции поведения: PER2 и POMC, пишет MedicalXpress.

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      Ген PER2 отвечает за работу биологических часов организма, а ген POMC формирует реакцию на стресс. В исследовании приняли участие люди, которые пьют умеренно, а также люди, употребляющие значительное количество алкоголя (что определяется как пьянство), и алкоголики.

      via GIPHY

      Ученые сравнили степень изменения молекулы ДНК (метилирование) PER2 и POMC у этих групп населения. Они обнаружили, что чем больше человек употреблял алкоголь, тем сильнее были изменения в ДНК.

      Кроме того, после просмотра картинок, изображающих стрессовую ситуацию, люди с тягой к алкоголю испытывали большее желание выпить.

      Вывод ученых: чрезмерное употребление спиртного приводит к изменениям в ДНК. В результате у человека возникает еще большая тяга к алкоголю.

      via GIPHY

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      Теги: Алкоголь Здоровье Лечение исследования
      Источник: 24 Канал
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