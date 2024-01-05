Самый страшный сон для США: Жданов предположил замысел Вашингтона относительно России
США боятся распада России, потому что это может привести к негативным последствиям для самих американцев. Поэтому Штаты пытаются искать другие варианты, чтобы противодействовать стране-агрессору.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, США пытаются создать для Кремля неблагоприятные условия, однако такие, чтобы они не привели к распаду России.
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Замысел США относительно России
Олег Жданов предположил, что у США есть два варианта. Или они пытаются создать такие условия, чтобы в России произошла смена власти. Или чтобы экономическая ситуация привела к внутренним колебаниям в стране-агрессоре, но не допустила ее распада.
Для Штатов, я так понимаю, самый страшный сон – это распад России. Почему? Потому что это может привести к негативным последствиям для самих США,
– заметил военный эксперт.
Военная помощь Украине со стороны США: главное
- В начале декабря 2023 года Сенат США не смог поддержать дополнительный запрос Белого дома на финансирование национальной безопасности границ в размере 106 миллиардов долларов. Туда входит 61 миллиард долларов военной и гуманитарной помощи для Украины.
- Тогда координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби сообщил, что в Белом доме ожидают, что США удастся принять новый пакет помощи для Украины в январе 2024 года.
- Вечером 27 декабря 2023 года стало известно, что в США объявили о выделении очередного пакета военной помощи для Украины. Его общая сумма составляет 250 миллионов долларов.
- Джон Кирби подчеркнул, что Соединенные Штаты больше не смогут поставлять вооруженную помощь Украине, пока Конгресс США не примет выделение финансовой помощи Украине. Он отметил, что у Белого дома уже нет денег для новой военной поддержки Украины.
- Представитель Госдепа США Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон будет поддерживать военное финансирование нашего государства, но не на уровне 2022 и 2023 годов. По его словам, цель США – помочь Украине стать на ноги, а также построить военно-промышленную базу, чтобы наше государство само могло финансировать, производить и закупать вооружение. Но пока Украина еще не может защитить себя, опираясь только на собственные силы, поэтому важно, чтобы Конгресс принял закон о дополнительном финансировании.