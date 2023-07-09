Ад на Лиманском направлении: оккупанты пытались вытеснить ВСУ с позиций в Донецкой области

На Востоке продолжаются ожесточенные бои между Вооруженными Силами и русскими захватчиками. В частности, на Лиманском направлении наши бойцы заняли позиции. Конечно, враг пытался взять их под свой контроль, однако ему не удалось этого сделать.

Как понятно из свежей сводки командования украинской армии, в целом ад сейчас – на, собственно, на Лиманском, а также на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Только на этих участках фронта было 27 боевых столкновений между ВСУ и Россией за прошедшие сутки.

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Защитники отбили оккупантов возле Спорного

Итак, хотели оккупанты прорваться в районе Спорного в Донецкой области, а именно – к западу от населенного пункта. Однако их быстро остановили украинские защитники.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Спорного Донецкой области. Удачи не имел,

– говорится в сообщении Генштаба.

Где расположено Спорное в Донецкой области: смотрите на карте от DeepState

Кроме того, в сводке отмечено, что за сутки захватчики нанесли несколько авиационных ударов на Лиманском направлении в районах:

Новосадового;

Ивановки;

Серебрянского лесничества;

Спорного.

Артиллерийские обстрелы на этом участке линии боевых действий подверглись более 10 населенным пунктам. В частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Берестовое, Веселое в Донецкой области.

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