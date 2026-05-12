Наступил переломный момент: эксперты разобрали, что заставило Путина нервно искать переговоров

Украина заметно укрепила свою позицию в войне, что заставляет Владимира Путина нервничать. Кремль даже заговорил о переговорах и готовности привлечь к этому процессу Европу.

События накануне 9 мая стали позором для Москвы и пошатнули уверенность диктатора. Однако даже сейчас к любым предложениям Кремля надо относиться с особой осторожностью. Специально для 24 Канала эксперты разобрали, что стало переломным моментом, который заставил Путина паниковать, когда можно будет говорить о реальных переговорах и действительно ли Европа может этому поспособствовать.

Читайте также Будущее Путина уже определено: в Кремле набирают обороты необратимые процессы

Когда Кремль будет готов к реальным переговорам?

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что Россия периодически гибридно атакует разные страны. Например, на днях Польша сообщила о том, что Москва осуществила кибератаку на критическую инфраструктуру.

Европа находится под ударами России, имеет войну на своей территории и хочет понять, как будет выглядеть программа сдерживания страны-агрессора после войны,

– подчеркнул Подоляк.

По его словам, сегодня Европа выглядит субъектнее, понимает, что она должна самостоятельно выполнять функцию обеспечения своих элементов обороны и безопасности. В то же время она переформатируется и ищет возможности зайти за стол переговоров.

Другой вопрос, кто может представлять европейцев. Это точно не могут быть кандидатуры, о которых говорит Владимир Путин. Но европейцы должны однозначно быть за столом переговоров.

Напомним, российский диктатор предложил привлечь к переговорам между Россией и ЕС Герхарда Шредера, который давно известен своими близкими контактами с Кремлем и сотрудничеством с российскими энергетическими компаниями, как возможного посредника в переговорном процессе.

Обратите внимание! Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что так называемая "СВО" может остановиться в любой момент, если Киев примет решение, которое – ему известно. Он не уточнил, о каком именно решении идет речь. Однако снова заговорил о возможной встрече российского диктатора Владимира Путина и украинского президента Владимира Зеленского.

Сейчас от России нет никаких реальных переговорных сигналов. Советник Офиса Президента отметил, что признаком того, что Москва готова к переговорному процессу, будет существенное уничтожение российских милитарных возможностей и нефтяной отрасли. Если россияне потеряют возможность продавать те объемы нефтепродукта как в течение 2024 и 2025 годов, то тогда внутренние проблемы будут нарастать, и соответственно будет другая риторика.

Что заставит Путина завершать войну: смотрите видео

Почему Путину вдруг понадобилась Европа?

Вице-президент Еврокомиссии Кая Каллас сообщила, что в конце мая в Европейском Союзе планируют обсудить возможность переговоров с Россией на фоне постепенного отхода США от процесса урегулирования войны. В то же время европейские лидеры уже длительное время подчеркивают необходимость прямых контактов с Москвой.

По мнению политолога и партнера консалтинговой компании Good Politics Максима Джигуна, наиболее реалистичным посредником в потенциальных переговорах может стать Швейцария.

Интересно! Министры иностранных дел государств Евросоюза во время неформальной встречи на Кипре, которая состоится 27 – 28 мая, намерены обсудить перспективы возможных переговоров с Россией и условия, которые ЕС может выдвинуть Москве.

По словам эксперта, даже после того, как представителей президента Франции Эммануэля Макрона фактически не приняли в Москве, идея переговоров не потеряла актуальности. Однако Россия демонстрирует готовность к диалогу скорее для затягивания времени и избежания реальных компромиссов, однако сам переговорный процесс, вероятно, все равно будет запущен.

Кандидатуру Герхарда Шредера как возможного посредника уже фактически отвергли. И Кая Каллас, и министр по делам Европы Германии дали понять, что он не соответствует критериям нейтральности из-за своей многолетней пророссийской позиции,

– отметил Джигун.

По его мнению, более приемлемыми площадками для посредничества могли бы быть Швейцария или Турция, ведь эти страны не входят в ЕС и способны поддерживать коммуникацию с обеими сторонами.

Он подчеркнул, что Швейцария уже имеет опыт организации трехсторонних переговоров и подготовки мирного саммита. В то же время политолог призвал осторожно относиться к любым инициативам со стороны России, ведь ЕС, в отличие от США, пока не имеет достаточных рычагов влияния, чтобы сделать такие переговоры действительно результативными.

Какие страны больше всего подходят на роль посредников: смотрите видео

Как Украина постепенно меняет позицию Москвы?

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил, что самой эффективной стратегией для Украины сейчас является системное уничтожение ресурсов и логистики противника.

Сейчас война между Россией и Украиной в тупике. Однако по мнению военного эксперта, такая ситуация больше выгодна именно Украине, ведь главная задача обороняющейся стороны, – истощать и ликвидировать силы врага непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Украинским силам удалось фактически остановить продвижение российской армии. Хотя оккупанты еще сохраняют минимальную динамику наступления на отдельных направлениях, в целом линия фронта стабилизировалась.

Ключевую роль в этом играют значительные потери российских войск в так называемой "килл-зоне", где украинская армия активно применяет средства поражения и не позволяет противнику разворачивать полноценные наступательные действия,

– убежден Свитан.

Он также отметил, что главным инструментом победы Украины в войне на истощение является системное уничтожение экономических и военных ресурсов России. Москва постепенно проигрывает это противостояние, поскольку Украина имеет поддержку демократического мира, тогда как даже Китай, по его словам, больше пользуется слабостью России, чем реально помогает ей.

Актуально Массированная атака, новое наступление или нечто другое: что готовит Россия после перемирия и позора на параде

Отдельно Свитан обратил внимание на дальнобойные удары Украины по российским тылам, которые регулярно осуществляются с августа 2025 года. По его оценке, Украина уже имеет достаточно дронов и других средств поражения, чтобы постепенно парализовать значительную часть российской экономической инфраструктуры, особенно в европейской части страны.

Это может запустить внутренние процессы дестабилизации в самой России, ведь Кремль рискует потерять финансовые ресурсы для удержания регионов под своим контролем,

– сказал военный эксперт.

Кроме стратегических ударов, украинские силы в последние месяцы активно работают и по оперативным тылам противника – на расстоянии от 20 до 200 километров от фронта. Речь идет о поражении складов, логистических маршрутов, пунктов управления и резервов врага.

Свитан считает, что Украине важно не останавливать это давление и не терять темп. По его словам, продолжение ударов по тактическим, оперативным и стратегическим тылам России может создать тот перелом на фронте, который постепенно формируется еще с начала весны.

Какие новые достижения Украины: смотрите видео

Как Россия опозорилась на параде?