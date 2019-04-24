Что будет с ценами на топливо в Украине?

Бывший заместитель директора "Укртранснафты" объяснил 24 каналу, от чего будут зависеть цены на бензин в ближайшее время.

Беларусь с 23 апреля приостановила экспорт в Украину бензина и дизтоплива из-за некачественной нефти из России. Россия устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Нефть дорожает на фоне возможных санкций против Ирана. Как все эти события повлияют на украинских водителей и цены на бензин – 24 каналу пояснил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар.

Читайте также: Влияет ли Россия на цены на бензин в Украине и при чем здесь Медведчук

Он отметил, что сейчас наблюдается рост цены на топливо, на фоне повышения цены на нефть. Гончар отметил, что подобная ситуация в стране происходила прошлого года, когда цена на нефть выросла почти до 80 долларов за баррель. Он отметил, что цена на топливо в Украине падает через некоторое время после снижения цен на нефть.

Мы имеем возможность делать альтернативные поставки нефти и нефтепродуктов, хотя, безусловно, это будет дороже. Рост цен иметь место, но оно не будет вплоть такое сногсшибательное,

– заявил Михаил Гончар.

Он также отметил прочную позицию гривны на сегодня и добавил, что в случае, если стабильность гривны будет наблюдаться и в дальнейшем, то цена на бензин может вырасти на несколько гривен, но не более.

"Если произойдут какие-то действия с валютным курсом на фоне всех этих разборок с "Приватбанком", если произойдет падение гривны к доллару, то рост цен будет более серьезным", – добавил Гончар.

В частности он отметил, что цена на топливо в Украине не так сильно зависит от того, что происходит в России, а больше зависит от ситуации на глобальном рынке, от цен на нефть и от того, что происходит на финансовом рынке в Украине.



Цены на топливо на автозаправках Украины по состоянию на 23 апреля