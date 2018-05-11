Что скрывают Путин, Трамп и Нетаньяху: как политики ведут мир к энергетическому кризису

Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из ядерной сделки с Ираном, что тут же поставило с ног на голову всю систему международных отношений. Трамп, Путин и Нетаньяху очень хотят войны с Ираном. Она им, можно сказать, как воздух сейчас нужна.

Честно говоря, я думаю, мы еще даже приблизительно не понимаем всех последствий этого шага американского президента. Я сейчас попробую рассказать лишь о некоторых из них, которые уже становятся реальностью.

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Итак, первым делом. О чем вообще речь? В 2015 году США, Китай, Россия, Великобритания, Франция и Германия заключили с Ираном сделку. Они снимают с него международные санкции, а он прекращает обогащать уран и создавать атомное оружие. Вроде бы, все честно. Но Дональд Трамп еще во время предвыборной кампании говорил, что соглашение ужасное, и что его надо отменить. Почему, он не говорил, да и вообще он редко вдается в детали. Но тут пояснить пришлось. Все-таки дело серьезное.

США не каждый день открыто нарушают международные договоры и реолюции СБ ООН, за которые сами, кстати, голосовали, и плюют на мнение своих союзников в Европе. Выступение Трампа было лживым вообще полностью. Он, например, сказал, что соглашение позволило Ирану обогащать уран для создания бомбы. На самом деле, нет, там действует прямой запрет. Более того, весь уже обогащенный до оружейного уровня уран из страны по этому соглашению вывезли.



Заключение сделки с Ираном

Трамп сказал, что договор снял с Ирана санкции, но не дал возможности проверять их ядерную активность. Это, конечно, чушь, так как инспекторы получили проверять любые ядерные и даже подозритеьные объекты в любое время. Президент США объявил, что Иран работает над созданием бомбы, а его слова об обратном – это ложь. И тут наврал. И международные наблюдатели, и даже Госдепартамент США говорят, что Тегеран все условия сделки соблюдает. Ну и так далее.

Американские журналисты посчитали, что во время своей речи Трамп врал в среднем один раз каждые 83 секунды. Если речь бы шла о его личных делах, то ладно, ничего страшного. Но тут затронута безопасность всего мира. Проблем будет много.

Первое. Трамп в пух и прах разругался с Европой. Президент Франции, канцлер Германии, министр иностранных дел Великобритании - все просто умоляли его не ломать сделку. Но он все равно пошел на это и восстановил санкции против Ирана.Самое интересное в этих санкциях то, что США будут наказывать и иностранные компании, которые торгуют с этой страной. А сейчас туда идут миллиардные инвестиции из Европы. Макрону, у которого экономика и так едва растет, такие американские санкции – удар ногой в печень. Меркель – то же самое. Даже британцам очень крепко достанется.

Сейчас Европа дико возумщена. Там считают, что Трамп просто топит европейский бизнес, чтобы убрать конкурентов для американского. Там уже разрабатывают ответные меры. Если Европа откажется исполнять волю США и продолжит торговать с Ираном, то европейские компании попадут под американские санкции. Это начнет гигантскую торговую войну между США и Евросоюзом. Политически же вся эта ситуация оставит в изоляции вовсе не Иран, а как раз Дональда Трампа и США.

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Кстати, выиграет от этой драки старых союзников по НАТО, конечно, только Китай. Самоуничтожение Запада ему только на руку. Но это только начало. Если Европа подчинится Трампу и прекратит торговлю с Ираном, то все будет еще веселее. Европейские и британские компании потеряют десятки миллиардов долларов упущеной прибыли. Это отразится на их показателях, на числе рабочих мест и так далее.

Местные популисты получат огромный козырь на выборах. Они смогут сказать, что нынешние правительства – марионетки, они следуют инетерсам США, а не своего народа, поэтому надо голосовать за ультраправых. Или ультралевых – неважно. Это для Европы было бы просто катастрофой.

Сам Иран, видя, что никто с ним не торгует, что против него снова фактически ввели санкции, тут же расконсервирует свою ядерную программу и начнет создание атомной бомбы. Иранцы видят, что только она гарантирует полную безопасность в современном мире.

Такие работы приведут к бомбардировке иранских ядерных объектов Израилем. Иран ответит ракетным ударом. Одна-две ракеты могут упасть у американской военной базы, которая без особого шума совсем недавно была построена в Израиле – в пустыне Негев. Удар по американской базе – удар по США. Американцы втянутся в войну и тоже полетят бомбить Иран. Туда же подтянется Ирак, который под контролем Ирана, Ливан, где тоже правят иранские союзники, Сирия и так далее.

Вначале мая, кстати, Иран и Израиль уже обменялись ракетными ударами в районе Голанских высот. Я всех поздравляю! Первый выстрел этой войны уже произведен. Дальше будут и удары по нефтяной инфраструктуре Саудовской Аравии и Ирана, и бомбардировки американских баз в Катаре и Бахрейне и черт знает, что еще.

Саудовская Аравия и Израиль полностью поддерживают такой сценарий. По их мнению, Иран срочно надо поставить на место, так как он слишком уж активно себя ведет на Ближнем Востоке. Для этого, собственно, война и нужна. Трамп тоже хочет повоевать: дома у него огромные неприятности с законом, его подозревают в сотрудничестве с Владмиром Путиным, поэтому надо переключить внимание публики на что-то яркое, типа войны. А я, глядя на последние события, все больше верю в такое сотрудничество. Владимир Путин больше всех в мире выиграет от начала большой войны на Ближнем Востоке. Участие в ней, видимо, примут Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Бахрей, Катар и другие страны Персидского залива. А это половина мировой нефти, а то и больше.



Владимир Путин и Дональд Трамп

Если все эти замечательные страны начнут бомбить и сжигать друг другу нефтяные запасы, то топливо дичайше подорожает. В пять, в семь, в десять раз. В сравнении с прошлым годом они уже выросли почти в два раза. А кто от этого выиграет больше всех? Правильно, тот, у кого вся экономика строится на экспорте нефти – Россия.

И смотрите какое совпадение: Трамп поздравляет Путина с победой на выборах, Путин называет Трампа "ярким лидером". Трамп отменяет сделку с Ираном. Израильский премьер Нетаньяху осыпает за это американского президента похвалами с ног до головы. И тут же еде в Москву, где принимает участие в Параде победы и даже в акции "Бессмертный полк". Он там шел рядом с Путиным и нес портрет офицера советской армии еврейского происхождения.

Эти трое – Трамп, Путин и Нетаньяху – очень хотят войны с Ираном. Она им можно сказать, как воздух сейчас нужна. Они отлично спелись, хвалят друг друга и поддерживают. Я думаю, что вопрос уже решен. Эта война начнется.

Для них она будет полезной. Но вот всему остальному миру придется очень тяжело: энергетический кризис начнется, за ним – экономический. Потом беженцы хлынут с Ближнего Востока, спад производства, политическая нестабильность. Ужас просто начнется.

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Хотя вот Китай, я думаю, заранее готовится ко всему этому. И, как мне кажется, главным победителем будут как раз китайцы. Хотя бы потому, что ни во что не вмешиваются, ни с кем союзов не заключают, а строят гигантские солнечные и ветряные электростанции, которые очень скоро заменят им и нефть, и газ. Ну а нас что ждет – я не знаю. Скорее всего, ничего хорошего.