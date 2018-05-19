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Что такое грыжа и чем она опасна

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Что такое грыжа и чем она опасна
Что такое грыжа и чем она опасна / lybrate.com

Грыжа опасна не потому, что это некрасиво выглядит, а потому, что она в любой момент может уплотниться.

Грыжа — это заболевание, характеризующееся выпячиванием содержимого полости (внутренностей) через окружающую стенку вместе со всеми ее соединительнотканными слоями, рассказывает врач-хирург Анна Мирошниченко, пишет "Обозреватель".

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В зависимости от места прорыва, грыжи называют паховыми, бедренными, пупочными, диафрагмальными или брюшными. Паховые грыжи чаще всего возникают у мужчин, бедренные

Грыжа опасна потому, что она в любой момент может уплотниться. А как известно, содержимым грыжевого мешка может быть любой движущийся внутренний орган (прядь большого сальника, петли тонкой или толстой кишки и т.д.).

Поэтому уплотнения грыжи может даже привести к смерти. Всего этого можно избежать, если вовремя обратиться к врачу.

Теги: Лечение Здоровье
Источник: 24 Канал
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