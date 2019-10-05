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      Что влияло на гривню с начала года и почему она укреплялась

      1 Читати новину українською
      Укрепление гривны
      Укрепление гривны / fakty.com.ua

      Укреплению курса гривни к доллару способствовали многие факторы с начала 2019 года. В частности, положительно на гривну влиял рост экспорта, который растет быстрее, чем импорт.

      "Экспорт у нас с начала года вырос более чем на 8%, импорт – на 6%. То есть мы видим эту положительную тенденцию", – рассказал в интервью "UA: Тернополь" заместитель председателя Нацбанка Украины Олег Чурий.

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      Еще один фактор положительного влияния на гривну – увеличение привлекательности украинских ценных бумаг для иностранных инвесторов. Поэтому последние активно покупают государственные облигации, которые выпускает Министерство финансов. Это финансирует дефицит государственного бюджета в гривне.

      "В результате мы видим укрепление гривни. Это все естественное, это все рыночное", – сказал Чурий.

      Он напомнил, что в 2019 году сезонные колебания курса валют были не столь выраженными. НБУ не устанавливает ориентиров, отметил Чурий.

      "У нас нет какого-то курса гривны к иностранным валютам. Мы не держим какого-то уровня, как это было раньше. Мы отошли от политики фиксированного курса, перешли к плавающему курсообразованию, где оно происходит на рыночных условиях. Курс плавающий, он отвечает рыночным условиям, и он по сути является результатом спроса и предложения", – пояснил заместитель главы НБУ.

      В течение недели – в период с 30 сентября по 4 октября – НБУ потратил 200 миллионов долларов для сглаживания временных колебаний курса валют, сообщили в самом Нацбанке.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Курсы валют Доллар-Гривна Гривна Новости Украины НБУ
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