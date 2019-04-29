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      Что ждет экономику Украины в 2019: объяснение заместителя главы НБУ

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      Что ждет экономику Украины в 2019 году
      Что ждет экономику Украины в 2019 году / unsplash.com

      Экономика Украины в 2019 году будет развиваться более медленными темпами, чем в 2018. Несмотря на это, наша экономика продолжит выход из кризиса.

      Как отметил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Liga.net, рост экономики замедлится до 2,5% вместо 3,3%. Однако Украина сможет выйти из жесточайшего кризиса 2014 года.

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      Он отметил, что не всем странам удается выйти из кризиса, но положительные изменения можно проследить. Также он отметил, что экономика Украины не может расти на 8-12% в год.

      Предпосылками развития является детенизация и структурные реформы. Они вряд ли дадут прыжок с 3% сразу до 10%. Но если говорить о сегодняшней экономической модели, то 3,5% роста – наш максимум,
      – подчеркнул заместитель председателя НБУ.

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      К слову, руководители Международного валютного фонда заявили, что мир ждет еще один финансовый кризис. Не меньший по размаху, чем тот, который пошатнул всех в 2008 году. Об этом же говорят и во Всемирном банке.

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      Теги: Новости Украины НБУ Всемирный банк Деньги
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