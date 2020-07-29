В Центральной избирательной комиссии один работник заболел коронавирусом. Из-за этого комиссия усилила карантин: граждан просят без надобности не заходить в здание, а на прием можно записаться по телефону.

При посещении людям обязательно надо иметь средства защиты и соблюдать дистанцию, информируют в пресс-службе.

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Поскольку такая ситуация сложилась во время подготовки к местным выборам 2020 года, председатель Комиссии Олег Диденко подписал распоряжение о приеме кандидатур в состав ЦИК.

Как подавать кандидатуры на выборы

Кандидатуры в состав территориальных избирательных комиссий принимаются с 27 июля до 5 августа 2020 года включительно в здании комиссии. Чтобы избежать очереди, можно предварительно записаться на прием по телефону: (044) 256 – 81 – 66. Посетителям следует надеть маски и перчатки.

Работников комиссии, которые принимают представление, также обеспечили средствами защиты. Людей просят не создавать скопления и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

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