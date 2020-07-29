В ЦИК обнаружили коронавирус
В Центральной избирательной комиссии один работник заболел коронавирусом. Из-за этого комиссия усилила карантин: граждан просят без надобности не заходить в здание, а на прием можно записаться по телефону.
При посещении людям обязательно надо иметь средства защиты и соблюдать дистанцию, информируют в пресс-службе.
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Поскольку такая ситуация сложилась во время подготовки к местным выборам 2020 года, председатель Комиссии Олег Диденко подписал распоряжение о приеме кандидатур в состав ЦИК.
Как подавать кандидатуры на выборы
Кандидатуры в состав территориальных избирательных комиссий принимаются с 27 июля до 5 августа 2020 года включительно в здании комиссии. Чтобы избежать очереди, можно предварительно записаться на прием по телефону: (044) 256 – 81 – 66. Посетителям следует надеть маски и перчатки.
Работников комиссии, которые принимают представление, также обеспечили средствами защиты. Людей просят не создавать скопления и соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
Какая статистика коронавируса сегодня
- С начала эпидемии COVID-19 в Украине коронавирус обнаружили у 67 5 97 человек.
- Среди них 37 394 украинцев выздоровели, 1 650 пациентов умерли от осложнений.
- В Киеве есть 7932 случая болезни.