Дефолту быть или не быть: о каких угрозах свидетельствует опыт других стран

В 2014 году кризис накрыл не только Украину, но и Аргентину. Впрочем, выйти из нее удалось лишь украинской экономике. Главным отличием стало то, что в латиноамериканской стране, в отличие от нашей, объявили дефолт.

Экономика после кризиса: опыт Украины и Аргентины

Аргентина – страна с населением в 40 миллионов. Ее экономика в пять раз больше украинской, зарплаты там втрое выше, чем в Украине. И это не значит, что аргентинцам живется лучше. Хотя бы потому, что Украине после 2014 года удалось восстановить экономическую стабильность.

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В течение последних пяти лет граждане Аргентины бастуют. Ведь их зарплаты "съедает" гиперинфляция, которая в 2019 году, по прогнозам, превысит 50%. Тогда как в Украине она уже должна опуститься до 8%.

Уровень гиперинфляции в Украине и Аргентине

Украинская гривна в последний год колебалась в пределах 26-29 за американский доллар. Аргентинское песо же обвалилось с 25 до 46 за доллар США. И продолжает девальвировать. Украина, как и Аргентина, относятся к развивающимся экономикам. В обоих случаях лишь под давлением МВФ правительства проводят реформы и преодолевают коррупцию.

Между странами есть одна существенная разница: латиноамериканская страна, в отличие от нашей, объявляла дефолт. Это тот опыт, а точнее грабли, на которые Украине лучше не наступать. С тех пор в Аргентине девальвацию и инфляцию обуздать не удается, уровень бедности ежегодно увеличивается, безработица растет. И самое главное – долги никто государству не простил.

Чем грозит дефолт и кому он выгоден

"Дефолт означает, что мы просто не выплатили и начинаем переговоры с нашими кредиторами, когда сможем это сделать. Это не означает, что мы избавились от необходимости платить внешний долг", – пояснила Елена Белан, главный экономист инвестгруппы Dragon Capital.

Какими могут последствия дефолта

Выгодным для населения дефолт может быть только в одном случае: если страна погрузилась в такой глубокий кризис, что о любых инвестициях или экономическом росте сейчас речь уже не идет.

Однако в Украине ситуация сейчас совсем противоположная и гораздо лучше чем в 2014-2015 годах, когда мы действительно стояли на пороге дефолта.

У нас, по всем показателям, стабильная развивающаяся экономика. В таком случае, дефолт – это только негатив. Ведь существует очень большой риск не простых колебаний, а именно резкой девальвации,

– отметила Белан.

Одни только разговоры одного олигарха на тему дефолта пошатнули стабильность национальной валюты. После комментариев Игоря Коломойского британской газете Financial Times гривна девальвировала на 80 копеек. Впрочем паника на валютном рынке начала стихать после заявления МВФ о продолжении сотрудничества. Что дефолта не будет убеждает и президент Владимир Зеленский.

За продолжение сотрудничества с МВФ, Всемирным банком и Евросоюзом, инфляция останется на уровне 6-10%, а курс гривны будет колебаться в пределах 26-30 гривен за доллар. Экономика Украины будет расти в пределах 2-4%.

Интересно что, по словам экспертов, нет ни одной отрасли экономики в нашей стране, которой мог бы быть выгоден дефолт. Выгоден такая кризис может быть только олигархам, да и то не всем. Если же тема дефолта еще оставляет сомнения, можно взглянуть на опыт Венесуэлы.

Что известно о кризисе в Венесуэле?

За шесть лет на посту президента Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За 2018 год инфляция в Венесуэле составила более миллиона процентов. Венесуэльцы страдают от недостатка элементарных вещей – пищи, медикаментов, средств гигиены. На фоне этого в конце января в стране вспыхнули массовые протесты, которые не прекращаются до сих пор. Венесуэльцы хотят сбросить Мадуро, тот уходить в отставку не хочет.



Фактически сейчас в стране два президента – диктатор Николас Мадуро и президент от оппозиции, которого признали более 50 стран, Хуан Гуайдо.

По данным ООН, в настоящее время четверть жителей Венесуэлы остро нуждаются в гуманитарной помощи, а 3,7 миллиона страдают от недоедания.