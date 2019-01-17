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      Действительно ли смартфоны опасны для здоровья: исследования ученых

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      Смартфоны не влияют на здоровье человека
      Смартфоны не влияют на здоровье человека / pixabay.com

      Американские ученые уверяют, что даже самым болтливым пользователям смартфонов беспокоиться не о чем: радиочастотные сигналы, которые используются в сотовой связи, не настолько мощные, чтобы навредить человеку.

      Результаты исследования опубликовали в журнале the verge.

      Читайте также: Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак

      Эксперименты на крысах показали, что лишь сильные радиочастотные сигналы (более девяти часов в день в течение двух лет) провоцируют рост опухолей. Причем действует это только на самцов.

      Что касается людей, ни одно исследование не установило связи между использованием смартфонов и серьезными последствиями для здоровья.

      "Даже ежедневные разговоры по телефону не приводят к развитию опухолей мозга", – отметили в Американском управлении по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов.

      Вплив смартфонів
      Только сильные радиочастотные сигналы провоцируют рост опухолей

      Отис Броули из Американского общества борьбы с раком согласен с результатами исследования: связь между использованием гаджетов и онкологическими заболеваниями не доказана научно.

      Влияние смартфонов на психику беспокоит специалистов гораздо больше: психологи заметили, что подростки, которые целыми днями пользуются смартфоном и сидят в соцсетях, склонны к депрессии больше, чем их ровесники с разносторонними увлечениями.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Техно Здоровье Здоровая жизнь исследования Лечение Онкозаболевания Смартфоны
      Источник: 24 Канал
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