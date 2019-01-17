Действительно ли смартфоны опасны для здоровья: исследования ученых
Американские ученые уверяют, что даже самым болтливым пользователям смартфонов беспокоиться не о чем: радиочастотные сигналы, которые используются в сотовой связи, не настолько мощные, чтобы навредить человеку.
Результаты исследования опубликовали в журнале the verge.
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Эксперименты на крысах показали, что лишь сильные радиочастотные сигналы (более девяти часов в день в течение двух лет) провоцируют рост опухолей. Причем действует это только на самцов.
Что касается людей, ни одно исследование не установило связи между использованием смартфонов и серьезными последствиями для здоровья.
"Даже ежедневные разговоры по телефону не приводят к развитию опухолей мозга", – отметили в Американском управлении по санитарному надзору за качеством продуктов и медикаментов.
Только сильные радиочастотные сигналы провоцируют рост опухолей
Отис Броули из Американского общества борьбы с раком согласен с результатами исследования: связь между использованием гаджетов и онкологическими заболеваниями не доказана научно.
Влияние смартфонов на психику беспокоит специалистов гораздо больше: психологи заметили, что подростки, которые целыми днями пользуются смартфоном и сидят в соцсетях, склонны к депрессии больше, чем их ровесники с разносторонними увлечениями.
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