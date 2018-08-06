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Декольте, мини-платье и каблуки: Ева Лонгория впервые вышла в свет после рождения ребенка

43 Читати новину українською
Ева Лонгория
Ева Лонгория / GettyImages

Голливудская киноактриса, звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория полностью погрузилась в материнство. Однако в воскресенье, 5 августа, состоялась премьера фильма "Собачьи дни" в Лос-Анджелесе, которую Ева Лонгория не могла пропустить.

Ева Лонгория сыграла одну из главных ролей в фильме "Собачьи дни" вместе с Ниной Добрев и Ванессой Хадженс. В ленте речь идет о жителях Лос-Анджелеса, которых связывает любовь к собакам.

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43-летняя счастливая мамочка пришла на премьеру в асимметричном пиджаке белого цвета с глубоким декольте. Ева Лонгория соединила его с прозрачными нюдовыми босоножками на каблуке.

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія

Єва Лонгорія
Ева Лонгория / Все фото – Getty Images

Смотрите видео: трейлер фильма "Собачьи дни"

 

Напомним, Ева Лонгория родила мальчика 19 июня в одной из клиник Лос-Анджелеса. Новоиспеченная мама с мужем Хосе Антонио Бастоном назвали сына именем Сантьяго Энрике.

Теги: LifeStyle Голливуд Звездные мамы Кино
Источник: 24 Канал
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