Интерес взаимный: о чем будет договариваться российская делегация с КНДР в течение 3 дней

Делегация из России во главе с депутатом Совета федерации Григорием Рапотой прибыла в Северную Корею. Россияне планируют находиться в КНДР в течение 3 дней и обсудить "вопросы парламентского взаимодействия", а также "наметить планы будущих контактов".

С начала полномасштабного вторжения и изоляции России в мире ее контакты с КНДР расширяются в различных сферах – прежде всего в военной. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 каналу, что Москва сегодня Москва существенно зависит от поставок снарядов и другого вооружения из Северной Кореи.

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Это минимальный срок

Северная Корея так же как и Иран является одним из крупнейших производителей оружия в мире. Хоть это вооружение не самое современное, но его у них очень много.

Поэтому наверняка россияне будут обсуждать с КНДР пролонгацию военных поставок. Москва будет договариваться не только о снарядах, которые являются основной номенклатурой для таких поставок, но и о ракетах,

– предположил журналист.

КНДР производит много оружия различной номенклатуры, и у России есть большое желание получить определенные его образцы.

Поэтому 3 дня – это тот минимальный срок, который необходим, чтобы провести такие переговоры,

– отметил Игорь Яковенко.

В то же время для Северной Кореи важно получить от России технологии, в частности связанные с ядерным оружием.

"КНДР на сегодня безусловно является ядерной державой, однако она многое хотела получить от России. Поэтому интерес здесь взаимный", – подчеркнул он.

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