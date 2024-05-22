Интерес взаимный: о чем будет договариваться российская делегация с КНДР в течение 3 дней
Делегация из России во главе с депутатом Совета федерации Григорием Рапотой прибыла в Северную Корею. Россияне планируют находиться в КНДР в течение 3 дней и обсудить "вопросы парламентского взаимодействия", а также "наметить планы будущих контактов".
С начала полномасштабного вторжения и изоляции России в мире ее контакты с КНДР расширяются в различных сферах – прежде всего в военной. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 каналу, что Москва сегодня Москва существенно зависит от поставок снарядов и другого вооружения из Северной Кореи.
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Это минимальный срок
Северная Корея так же как и Иран является одним из крупнейших производителей оружия в мире. Хоть это вооружение не самое современное, но его у них очень много.
Поэтому наверняка россияне будут обсуждать с КНДР пролонгацию военных поставок. Москва будет договариваться не только о снарядах, которые являются основной номенклатурой для таких поставок, но и о ракетах,
– предположил журналист.
КНДР производит много оружия различной номенклатуры, и у России есть большое желание получить определенные его образцы.
Поэтому 3 дня – это тот минимальный срок, который необходим, чтобы провести такие переговоры,
– отметил Игорь Яковенко.
В то же время для Северной Кореи важно получить от России технологии, в частности связанные с ядерным оружием.
"КНДР на сегодня безусловно является ядерной державой, однако она многое хотела получить от России. Поэтому интерес здесь взаимный", – подчеркнул он.
Военное сотрудничество России и Северной Кореи: что известно
- Представитель США при ООН Роберт Вуд рассказал об объеме поставок оружия России, которые осуществляет КНДР. Речь идет об 11 тысячах контейнеров с боеприпасами и соответствующими военным материалами, которые Москва закупила у Пхеньяна, начиная с декабря 2023 года. Эти операции были осуществлены несмотря на оружейное эмбарго, которое существует.
- Ранее западные СМИ сообщали, что КНДР передала России по меньшей мере 7 000 контейнеров с более чем 1 миллионом снарядов и ракет "Град".
- В то же время Россия выполняет определенные обязательства перед Северной Кореей в обмен на поставки ей оружия. Так, Москва использовала свое право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировала резолюцию о продлении мандата группы экспертов, которые мониторят выполнение санкций против Северной Кореи. Россия единственная страна Совбеза, которая проголосовала против этого документа.
- Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер считает, что "Россия заключила сделку" с КНДР в обмен на "вооружение из Северной Кореи" в войне против Украины.