Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и дал разрешение на задержание главы Херсонского областного совета Владислава Мангера – подозреваемого в заказе убийства активистки Екатерины Гандзюк. Выполнить решение правоохранители должны в течение 36 часов.

Владислав Мангер отказался прибыть на судебное заседание об изменении ему меры пресечения. Дескать, он болен и находится в Херсоне в больнице. Однако Печерский райсуд 15 июня 2020, как рассказали на официальном сайте Офиса генпрокурора, позволил привезти подозреваемого принудительно.

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О решении суда о задержании Мангера

Печерский суд не поверил адвокатам, которые настаивали на невозможности прибытия в Киев их больного клиента. А взамен согласился с прокурорами: что таким образом председатель Херсонского областного совета просто пытается уклониться от суда.

Теперь правоохранители должны Мангера задержать и в течение 36 часов доставить в суд об изменении меры пресечения на содержание под стражей без возможности внесения залога.

Изменить меру пресечения прокуроры, добавим, требуют потому, что обнаружили попытки незаконного влияния подозреваемого на свидетелей и их семьи путем угроз.

Сейчас Мангер на свободе – под залогом. Однако из-за этих угроз предыдущая мера пресечения фактически не выполняет свою функцию и не предотвращает совершение новых уголовных правонарушений.