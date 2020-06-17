В Печерском суде Киева с 10 утра продолжается заседание, на котором должны изменить меру пресечения подозреваемому в убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владиславу Мангеру. Сейчас объявлен перерыв до 13 часов, поскольку председатель Херсонской ОГА вызвал нового защитника.

Как сообщил прокурор Андрей Синюк, новому защитнику Мангера нужно ознакомиться с материалами дела. Об этом рассказала журналистка 24 канала.

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Известно, что подозреваемого в убийстве херсонской активистки утром доставили в здание суда. Минувшую ночь он провел в СИЗО СБУ.

Однако вероятно, что его завели в помещение не через главный вход. Ведь журналисты не видели Владислава Мангера.

Отметим, что на заседание суда не пустили представителей СМИ, Однако, как сообщила корреспондентка, несмотря на это, вчера сын Владислава Мангера был в здании и даже вел прямую трансляцию в соцсети из зала суда.

Сейчас под зданием нет группы поддержки председателя Херсонской ОГА. Но журналистка отметила, что в сквере напротив помещения сидят мужчины спортивного телосложения. По ее словам, молодые люди могли прийти, чтобы поддержать Мангера.

Расследование по делу Гандзюк: что известно

На общественную активистку и работницу исполкома Херсонского городского совета Екатерину Гандзюк неизвестные напали 31 июля 2018 года. Тогда ее облили серной кислотой, в результате чего 40% ее тела біло обожжено. 4 ноября 2018 года активистка умерла в больнице.

Нападение совершили пять человек – Сергей Торбин, Вячеслав Вишневский, Никита Грабчук, Владимир Васянович и Виктор Горбунов. В июне 2019 года они были признаны виновными в умышленном нанесении тяжелых телесных повреждений, повлекших смерть. Они получили от 3 до 6,5 лет.

Расследование нападения продолжилось, ведь заказчиков и организаторов не нашли. Из-за этого Алексей Левин сбежал заграницу. Его задержали в Болгарии 24 января 2020 года. Досудебное расследование было возобновлено. Однако Левин отказывается свидетельствовать в суде по этому делу. 25 мая суд решил оставить подозреваемого Алексея Левина под стражей до июля.

СБУ и Генпрокуратура Ирина Венедиктова сообщили, что завершили досудебное расследование по делу об убийстве Екатерины Гандзюк 27 апреля 2020 года. Выдвинули подозрения вероятным организаторам и заказчикам нападения – Алексею Левину и Владиславу Мангеру. Также экс-нардепу и экс-главе Херсонской ОГА Андрею Гордееву и бывшему заместителю председателя Херсонской ОГА Евгению Рищуку. Они якобы тоже могли быть причастны к этому делу, подозрения не объявляли.

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