Дело некачественных бронежилетов: ГБР вручило подозрение владельцу компании-производителя

Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" Юрию Евтушенко. Именно его фирма производила скандальные бронежилеты "Корсар", некачественную партию которых якобы закупило Минобороны.

Как сообщил журналист Юрий Бутусов на своей фейсбук-странице, Евтушенко подозревают по статье Уголовного кодекса о мошенничестве в особо крупных размерах или в составе организованной группы.

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"Подозрение предъявлено в рамках расследования дела о закупке бронежилетов в Минобороны, по которым ранее задержали группу сотрудников ведомства и начальника главного управления генерал-майора Марченко", – добавил он.

Также Бутусов сообщил, что 28 ноября состоится слушание апелляционного суда относительно меры пресечения для группы офицеров во главе с Дмитрием Марченко.

"Считаю, что на период следствия офицеры ВСУ должны находиться на свободе, вероятность их бегства отсутствует", – добавил журналист.

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Что известно о деле о некачественных бронежилетах: кратко

В конце июня стало известно, что ГБР совместно с ГПУ провели около 40 обысков в квартирах чиновников Минобороны. Тогда правоохранители расследовали дела о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам.

По словам главы ГБР Романа Трубы, три из пяти бронежилетов простреливались. В итоге ГБР изъяло 11 тысяч таких бронежилетов. Говорится о бронежилетах "Корсар" М3с первого класса защиты. Было установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 миллионов гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость убытков составила 61 миллион гривен.

В начале ноября в ГБР отчитались о первых результатах расследования этого дела. Следствие установило, что к закупке некачественных бронежилетов причастны пять чиновников Минобороны, всем им объявили подозрение. Впоследствии всем подозреваемым избрали меру пресечения:

заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Почтаренко отправили под стражу на гауптвахту;

отправили под стражу на гауптвахту; заместителя начальника управления Ольгу Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца отправили под ночной домашний арест до 3 января 2020 года;

и начальника отдела разработки вещевого имущества отправили под ночной домашний арест до 3 января 2020 года; начальника продовольственного обеспечения ВСУ Михаила Каморянского отправили под стражу на 2 месяца с правом внесения залога в размере 76 миллионов 840 тысяч гривен.

Ранее по этому же делу Печерский райсуд Киева взял под стражу генерал-майора Марченко. В то же время суд определил как альтернативу содержанию под стражей залог в размере 76 миллионов гривен.