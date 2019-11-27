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      Дело некачественных бронежилетов: ГБР вручило подозрение владельцу компании-производителя

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      ГБР вручило подозрение владельцу компании-производителя бронежилетов "Корсар", некачественную партию которых якобы закупило Минобороны / Соцсети

      Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании "Темп-3000" Юрию Евтушенко. Именно его фирма производила скандальные бронежилеты "Корсар", некачественную партию которых якобы закупило Минобороны.

      Как сообщил журналист Юрий Бутусов на своей фейсбук-странице, Евтушенко подозревают по статье Уголовного кодекса о мошенничестве в особо крупных размерах или в составе организованной группы.

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      "Подозрение предъявлено в рамках расследования дела о закупке бронежилетов в Минобороны, по которым ранее задержали группу сотрудников ведомства и начальника главного управления генерал-майора Марченко", – добавил он.

      Также Бутусов сообщил, что 28 ноября состоится слушание апелляционного суда относительно меры пресечения для группы офицеров во главе с Дмитрием Марченко.

      "Считаю, что на период следствия офицеры ВСУ должны находиться на свободе, вероятность их бегства отсутствует", – добавил журналист.

      Обратите внимание! Минобороны закупило некачественные бронежилеты: обнародовали результаты новой проверки

      Что известно о деле о некачественных бронежилетах: кратко

      В конце июня стало известно, что ГБР совместно с ГПУ провели около 40 обысков в квартирах чиновников Минобороны. Тогда правоохранители расследовали дела о закупке 100 тысяч комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тысяч бронежилетов, большая часть из которых не соответствует заявленным характеристикам.

      По словам главы ГБР Романа Трубы, три из пяти бронежилетов простреливались. В итоге ГБР изъяло 11 тысяч таких бронежилетов. Говорится о бронежилетах "Корсар" М3с первого класса защиты. Было установлено, что Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов стоимостью 176 миллионов гривен, однако 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными. Общая стоимость убытков составила 61 миллион гривен.

      В начале ноября в ГБР отчитались о первых результатах расследования этого дела. Следствие установило, что к закупке некачественных бронежилетов причастны пять чиновников Минобороны, всем им объявили подозрение. Впоследствии всем подозреваемым избрали меру пресечения:

      • заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Почтаренко отправили под стражу на гауптвахту;
      • заместителя начальника управления Ольгу Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца отправили под ночной домашний арест до 3 января 2020 года;
      • начальника продовольственного обеспечения ВСУ Михаила Каморянского отправили под стражу на 2 месяца с правом внесения залога в размере 76 миллионов 840 тысяч гривен.

      Ранее по этому же делу Печерский райсуд Киева взял под стражу генерал-майора Марченко. В то же время суд определил как альтернативу содержанию под стражей залог в размере 76 миллионов гривен.

      как разворачиваются события вокруг этого дела:
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      Теги: Коррупция Государственное бюро расследований Міністерство оборони України Новости политики Новости Украины
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