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      Справа неякісних бронежилетів Марченка: ДБР вручило підозру власнику компанії-виробника

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      ДБР вручило підозру власнику компанії-виробника бронежилетів "Корсар", неякісну партію яких нібито закупило Міноборони / Соцмережі

      Державне бюро розслідувань вручило підозру власникові компанії "Темп-3000" Юрію Євтушенку. Саме його фірма виробляла скандальні бронежилети "Корсар", неякісну партію яких нібито закупило Міноборони.

      Як повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй фейсбук-сторінці, Євтушенка підозрюють за статтею Кримінального кодексу про шахрайство в особливо великих розмірах або у складі організованої групи.

      Детальніше! Справа бронежилетів Марченка: що про це відомо

      "Підозру пред'явлено у межах розслідування справи про закупівлю бронежилетів в Міноборони, за яким раніше затримали групу співробітників відомства та начальника головного управління генерал-майора Марченка", – додав він.

      Також Бутусов повідомив, що 28 листопада відбудеться слухання апеляційного суду щодо запобіжного заходу для групи офіцерів на чолі з Дмитром Марченко.

      "Вважаю, що на період слідства офіцери ЗСУ повинні перебувати на свободі, ймовірність їх втечі – відсутня", – додав журналіст.

      Зверніть увагу! Міноборони закупило неякісні бронежилети: оприлюднили результати нової перевірки

      Що відомо про справу щодо неякісних бронежилетів: коротко

      Наприкінці червня стало відомим, що ДБР спільно з ГПУ близько 40 обшуків у помешканнях посадовців Міноборони. Тоді правоохоронці розслідували справи про закупівлю 100 тисяч комплектів військової форми за завищеними цінами та 20 тисяч бронежилетів, велика частина з яких не відповідає заявленим характеристикам.

      За словами очільника ДБР Романа Труби, три з п’яти бронежилетів прострілювалися. У підсумку ДБР вилучило 11 тисяч таких бронежилетів. Мовиться про бронежилет "Корсар" М3с першого класу захисту. Було встановлено, що Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів вартістю 176 мільйонів гривень, однак 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими. Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень.

      На початку листопада у ДБР відзвітували про перші результати розслідування цієї справи. Слідство встановило, що до закупівлі неякісних є причетними п’ять посадовців Міноборони, усім їм оголосили підозру. Згодом усім підозрюваним обрали запобіжний захід:

      • заступника начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергія Почтаренка відправили під варту на гауптвахті;
      • заступницю начальника управління Ольгу Капінус та начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця відправили під нічний домашній арешт до 3 січня 2020 року;
      • начальника продовольчого забезпечення ЗСУ Михайла Каморянського відправили під варту на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 76 мільйонів 840 тисяч гривень.

      Раніше у цій же справі Печерський райсуд Києва взяв під варту генерал-майора Марченка. Водночас суд визначив як альтернативу утримуванню під вартою заставу в розмірі 76 мільйонів гривень.

      як розгортаються події навколо цієї справи:
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Державне бюро розслідувань Корупція
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