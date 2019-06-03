Дело раненого полицейскими мальчика под личным контролем президента, – Мендель

Мальчик из Переяслава-Хмельницкого, которого подстрелили полицейские, сейчас в Киеве. Его доставили для дальнейшего лечения в высокоспециализированный нейрохирургический центр.

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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По ее словам, врачи установили диагноз: пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

На сегодняшнее утро состояние ребенка было крайне тяжелым, стабильным. Ребенок на аппарате искусственной вентиляции легких, мальчику предоставляют все нужное лечение,

– отметила Мендель.

И добавила, что президент будет держать дело под личным контролем.

На брифинге для журналистов пресс-секретарь также отметила, что сейчас решается, нужна ли ребенку помощь иностранных врачей.

Такое поведение правоохранителей недопустимо. Украинцы ожидают защиты от правоохранительных органов, а не халатности, которая может стоить жизни и здоровья, особенно если речь идет о детях,

– подытожила пресс-секретарь.

Что известно о раненом выстрелом ребенке?В Переяславе-Хмельницком 31 мая 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы, ему сделали операцию. Подозревают, что в ребенка стреляли двое пьяных полицейских. Их уже задержали.



Подозреваемые убеждали, что мальчик поскользнулся и упал. Ребенка прооперировали, однако никаких прогнозов медики дать не могут. Состояние мальчика крайне тяжелое. У ребенка полностью раздроблен череп, а вытащить пулю врачи так и не смогли.