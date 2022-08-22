Без массовых мероприятий, но с комендантскими часами: о чем предупреждают на День Независимости

В этом году 24 августа наше государство не будет отмечать как обычно. В стране идет война, а это значит, что нужно быть еще бдительнее в такие праздничные дни.

Накануне Дня Независимости и Дня Флага от политиков, экспертов и ВСУ раздаются разные заявления и предположения о том, как может себя вести враг . 24 канал собрал все предупреждения для украинцев по этому дню в одном материале.

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Каких провокаций следует опасаться

российские военные готовятся к провокации ко Дню Независимости Украины. Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк предупреждала, что кафиры увеличили присутствие в Черном море носителей крылатых ракет типа "Калибр". Таких носителей в Черном море уже пять, их отслеживают украинские военные.

ракеты "Калибр" – это высокоточное и высокостоящее оружие, которое хранится и используется осторожно и экономно.

В то же время Гуменюк сказала, что враг может направить сразу несколько "Калибров" на один город, вспомнив, что россияне выпустили по Дачному сразу 7 ракет.

Что говорят у Зеленского

Сам президент также обращал внимание на то, что российские кафиры в День Независимости Украины могут прибегнуть к очередным преступлениям . Глава государства предупреждал, что россия может сделать "нечто противное".

Арендатор руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк говорил, что есть определенные понимания, что российские военные могут совершить на День Независимости Украины. По его словам, есть угрозы ракетных атак города Украины. Киев – среди целей кафиров.

Подоляк также призвал украинцев не пренебрегать сигналами воздушной тревоги , а идти в укрытие. При этом говорится не только о Дне Независимости или о Дне Флага, но и во все остальные дни также.

Советы от МВД в праздничные дни

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, как украинцам вести себя в течение 23 - 25 августа. Ведь риск ракетных атак значительно растет. Он также подчеркнул, что нужно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

Только прозвучит сирена – отправляйтесь сразу же до укрытия и находитесь там, пока не будет отбоя.

Полицейские будут в эти дни следить за порядком в стране. Они будут работать над тем, чтобы гарантировать меры безопасности.

Когда необходимо будет выходить из дома, то следует заранее продумать маршрут. Речь идет о том, чтобы вы четко знали, что по дороге сможете зайти оперативно в хранилище тогда, когда включат сирену.

А первый замминистра внутренних дел Евгений Енин уверял, что никакого наступления на Киев в этот день не будет . При этом он также отметил, что у врага есть много ракет и он их хочет использовать против Украины.

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россия может готовить не только ракетные атаки

Ракетные удары – не единственное, к чему могут прибегнуть россияне. Наши разведчики также предупреждали, что оккупанты могут готовить теракт в День Независимости. В оккупированном Мариуполе россияне планируют провести показательное "судилище" над пленными защитниками "Азовстали".

По одному из возможных сценариев россиян, они могут нанести по помещению, где будет проходить "судилище", точечный ракетный удар и обвинить в этом Украину. Все для того, чтобы поколебать нравственный дух украинцев.

А первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский сообщал , что российские захватчики очень нервничают в канун Дня Независимости Украины. Вот почему возможно усиление террора на оккупированных ими территориях. По словам Соболевского, в Херсонской области ожидается усиление фильтрационных мероприятий накануне Дня Независимости Украины. Украинцам следует позаботиться о своей безопасности.

Ракетные ответные удары за "хлопок" в Крыму

В последнее время во временно оккупированном Крыму участились взрывы на военных объектах оккупантов. Российский правозащитник Марк Фейгин заявлял, что после взрывов во временно оккупированном Крыму россия может в ответ нанести массированный удар по Украине. Вполне возможно, что это сделает это ко Дню Независимости.

Но, по его словам, если ударят оккупанты, то украинские защитники не замедлят ответить. По его мнению, массированным ударом оккупанты захотят показать Украине, что не стоит повторять ничего подобного, тем более с крымским мостом. Но украинцев не запугать.

О массированном ракетном ударе, который предположительно на День Независимости предупреждал и военный эксперт Олег Жданов. По его словам, уменьшение интенсивности ракетных ударов России по Украине может свидетельствовать о подготовке кремля ко Дню Независимости Украины.

В то же время, летчик-инструктор, полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан выразил мнение, что россия стягивает к нашим границам большое количество систем С-300 и таким образом оккупанты готовятся к обороне 23 и 24 августа. Он уверен, что систему ПВО Украины ко Дню Независимости приведут в повышенную боевую готовность.

Комендантский час ко Дню Независимости

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что на несколько дней в Харьковской области сменили время комендантского часа. Она будет начинаться раньше обычного. Теперь с 22 августа 2022 года комендантский час продлится с 19:00 до 7:00 следующего дня. И так до 25 августа.

В День Независимости комендантский час продлится 36 часов – с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Поэтому запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

А начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов запретил проводить какие-либо массовые мероприятия в столице в течение 22 – 25 августа. Кроме того, до 24 августа включительно метро будет работать с 06.00 до 21.00.

Поэтому, учитывая все эти заявления, 23 и 24 августа украинцы должны быть максимально внимательны и осторожны и не пренебрегать правилами безопасности.

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