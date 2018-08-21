День флага 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве и других городах Украины

23 августа в Украине отмечают День государственного флага. В 2018 году празднование приходится на четверг, а пятница – официальный выходной по случаю празднования Дня Независимости. Поэтому праздничные мероприятия будут длиться с 23 по 26 августа! Куда пойти на День флага в Киеве и других городах Украины – далее в материале.

Календарь праздников 2018 предусматривает, что в августе будет три выходных подряд – 24, 25 и 26 августа, по случаю празднования Дня Независимости Украины. Кроме того, 23-го августа рабочий день будет сокращен на час. Не упустите возможность отдохнуть, ведь это последние теплые выходные лета!

Читайте также: День Независимости 2018 в Киеве: афиша мероприятий в столице

Ко Дню Независимости Украины 24 канал подготовил спецпроект о самых живописных уголках каждого региона нашей страны. Куда поехать и что посмотреть в каждом регионе Украины – читайте в спецпроекте 24 канала.

Если вы еще не знаете, куда пойти на День Флага 2018, мы предлагаем ознакомиться с подборкой интересных мероприятий 23 августа в различных городах Украины – Киеве, Львове, Харькове

День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве

23 августа

08:30 – установление национального рекорда "самый Длинный государственный флаг Украины" (от Харьковской площади до пересечения проспекта Бажана и ул. Ларисы Руденко).

9:00 – церемония торжественного поднятия Государственного флага Украины возле здания Киевского городского совета и в районах Киева. После этого состоится торжественное вручение паспортов гражданина Украины юношам и девушкам столицы, которые достигли значительных успехов в учебе, спорте, искусстве (ул. Крещатик, 36).



День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Киеве

После завершения официальных торжеств на Крещатике начнутся благотворительные велосипедные соревнования Media Horizon Cup, цель которых – сбор средств для помощи раненым солдатам в военном госпитале. Соревнования пройдут среди велосипедистов-любителей и представителей СМИ.

Также 23 августа, в день 25-летия Балтийского пути и в День флага Украины, в 18:00 на Европейской площади возле Украинского дома посольства Литвы, Латвии и Эстонии организуют акцию солидарности – символическую "живую цепь".

Читайте также: День Независимости 2018: программа мероприятий в городах Украины

День Флага 2018: программа праздничных мероприятий во Львове

23 августа

09:00 – 09:10 – торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины возле Львовской ОГА.

09:10 – 09:25 – торжественное прохождение роты почетного караула военнослужащих Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, роты Западного оперативно-территориального объединения Национальной Гвардии Украины.



День Флага 2018: программа праздничных мероприятий во Львове

09:25 – 10:00 – художественная часть с участием оркестра Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

В 11:30 состоится вече возле Мемориала УГА. В 11:50 – возложение цветов и зажжение свечей к могилам погибших Героев АТО на поле почетных захоронений № 76 Лычаковского кладбища. После – возложение цветов и зажжение свечей на могилах героев, погибших во время Революции Достоинства, генерала С. Кульчицкого, полковника А. Соколенко и борцов за волю Украины на поле почетных захоронений № 67 Лычаковского кладбища.

День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Харькове

23 августа в Харькове отмечают не только День флага, но и День города.

Отмечать 75-ю годовщину освобождения Харькова от нацистских захватчиков начнут торжественным возложением цветов к Мемориалу Славы в Лесопарке, где будет играть оркестр, выступит хор и творческие коллективы города, а также пройдет молебен в память о погибших в годы Второй мировой войны. Кроме того, возложение цветов к памятникам и братским захоронениям, митинги-реквиемы, гражданские панихиды в течение дня будут проходить во всех районах города.

Уже с обеда начнутся концерты – "С праздником, любимый город!" в парке Горького и праздничная программа на Нетеченской набережной, где творческие коллективы выступят на сцене, установленной прямо на воде.



День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Харькове

В День рождения города харьковчан зовут также в гольф-клуб на бесплатный живой концерт, который устроят на траве – по ней разрешат ходить, бегать и танцевать босиком. Как сообщили в гольф-клубе, поздравлять харьковчан с Днем города будут группы "Камера Наблюдения", Urbanistan, Dостоевсkій fm, Shklo. А для детворы там готовят игровой марафон.

23 августа в Харькове также отпразднуют и День государственного флага Украины. В честь флага устроят парад вышиванок, который стартует в 17:30 на площади Конституции, а финиширует у памятника Шевченко.

Читайте также: Афиша событий на август в Киеве: незабываемые концерты ОЭ, Die Antwoord и Imagine Dragons

День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Ужгороде

23 августа

С 9:00 возле флагштока на площади Народной будут нести почетную стражу военные Национальной гвардии Украины в парадном обмундировании.

В 11:00 на главной площади Закарпатья начнутся торжества по случаю государственных праздников с построением силовиков, поднятием Государственного флага Украины и возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко в сопровождении оркестра Закарпатской областной филармонии.



День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Ужгороде

В 11:30 от площади Народной двинется праздничное шествие со 100-метровым Государственным флагом, во главе которой будет маршировать ансамбль барабанщиц Ужгородского колледжа культуры и искусств. По маршруту движения колонны состоится возложение цветов к памятнику президенту Карпатской Украины Августину Волошину на набережной Независимости, где Государственный гимн Украины исполнит оркестр Главного управления Национальной полиции Украины. Далее шествие направится к Пешеходному мосту, где соединит 100-метровым флагом два берега Ужа.

Продолжатся официальные торжества с праздничным концертом в Закарпатском академическом областном украинском музыкально-драматическом театре, ориентировочное начало в 12:30.

День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Луцке

23 августа

09:00 – торжества по случаю Дня Государственного флага Украины (Площадь перед Луцким городским советом).

10:00 – открытие II-го Международного фестиваля летней Сеньйориады "Спорт для всех" ради здоровья (Стадион ВНУ имени Леси Украинки)

11:00 – патриотический праздник "Пусть будет светлый день твой, Украина" (Центральная библиотека для детей).



День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Луцке

12:00 – конкурс рисунка на асфальте "Государственные символы Украины" (Площадь перед ДРАЦом).

17:00 – проект "Украинское казацкое движение": флешмоб казацкого боевого искусства, мастер-класс по боевому гопаку (Майдан Президента Грушевского).

Читайте также: Zaxidfest 2018: расписание программы, участники и билеты

День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Днепре

23 августа

В 9:00 в центре Днепра напротив Днепропетровского национального исторического музея им. Д. Яворницкого 23 августа, в День Государственного Флага Украины, на 72-метровом флагштоке развернут огромный флаг Украины. Размеры сине-желтого полотнища составят 12 х 18 метров.

Вокруг флагштока оборудовали мини-парк, а саму конструкцию уже тестировали. После торжественного открытия флаг Украины над Днепром будет видно в любое время суток из любой точки города.



День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Днепре

День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Черновцах

23 августа

8:30 – на Соборной площади состоится поднятие Государственного Флага Украины и красно-черного флага освободительных соревнований с участием волонтеров, участников АТО, добровольцев, представителей общественных организаций.

8:45 – 9:00 – шествие участников из Соборной к Центральной площади с развевающимися полотнищами сине-желтого и красно-черного флагов.

9:00 – торжественная церемония поднятия Государственного Флага Украины на Центральной площади.



День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Черновцах

11:00 – на Центральном кладбище состоится панихида и возложение цветов к могилам Героев Небесной Сотни, а также погибших в АТО.

13.00 – в Выставочном центре “Вернисаж” (ул. И.Франка, 15) открытие выставки произведений членов областной организации Национального союза художников Украины.

14:00 – в Летнем театре ЦПКиО имени Т. Шевченко состоится торжественное собрание и праздничный концерт.

День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Хмельницком

23 августа

9.00 – церемония торжественного поднятия Государственного Флага Украины. Место: майдан Независимости.

16:00 – концертная программа по случаю Дня Государственного флага Украины и Дня Независимости. Место: площадка возле спортивно-культурного центра "Плоскиров", Курчатова, 90.



День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Хмельницком

18:00 – вечер бандурной музыки, посвященный 100-летию Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины имени Григория Майбороды и Дню Независимости Украины. Место: "творческий дворик", Проскуровска, 18.

Читайте также: Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят

День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Сумах

23 августа

18:30 – парад вышиванок (старт от агентства промоции "Сумы", ул. Соборная 27).

19:00 – мотопробег под флагами от Wind Riders MC Sumy.

19:00 – 20:30 – концертно-развлекательная программа.



День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Сумах

20:30 – выступление группы Мотор'ролла.

21:30 – яркое огненное шоу от GFS.

День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Виннице

13:00 на Европейской площади состоится дегустация торта, приготовленного в виде флага Украины. Также будет определена площадка для "свободного микрофона", где жители города смогут дать ответ на вопрос "Какая национальная идея современной Украины?".

Читайте также: Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть



День Флага 2018: программа праздничных мероприятий в Виннице

Кроме того, для самых маленьких участников мероприятия будут работать зоны мастер-классов и фейс-арта. Также на фоне флага Украины все желающие смогут сделать селфи, поддерживая таким образом Всеукраинскую акцию, начатую МИД Украины "селфи с флагом".