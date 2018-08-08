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Топ-4 факта о здоровье глаз

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Все о здоровье глаз
Все о здоровье глаз / 24 канал

8 августа отмечается Международный день офтальмологии. Здоровье 24 составило список Топ-4 самых интересных материалов о здоровье глаз.

1. 4 привычки, которые могут привести к болезням глаз                                                                             
Многие люди даже не догадываются, что некоторые привычки могут привести к болезням глаз.

2. Когда необходимо идти к окулисту: основные симптомы
Нормально, когда зрение меняется после 40 или 50 лет. Однако при некоторых симптомах нужно срочно обратиться к врачу.

3. 3 вещи, которые больше всего вредят здоровью глаз
Каждый современный человек должен особенно бережно относиться к глазам, поскольку он проводит большую часть жизни за монитором компьютера и смартфона. Поэтому от некоторых вещей нужно отказаться.

4. Какие фрукты способны сохранить зрение пожилым людям
Чтобы сохранить зрение в пожилом возрасте и замедлить хроническую прогрессивную болезнь глаз – макулодистрофию – необходимо употреблять некоторые фрукты.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье глаз
Источник: 24 Канал
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