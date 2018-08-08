Топ-4 факта о здоровье глаз

8 августа отмечается Международный день офтальмологии. Здоровье 24 составило список Топ-4 самых интересных материалов о здоровье глаз.

1. 4 привычки, которые могут привести к болезням глаз

Многие люди даже не догадываются, что некоторые привычки могут привести к болезням глаз.

2. Когда необходимо идти к окулисту: основные симптомы

Нормально, когда зрение меняется после 40 или 50 лет. Однако при некоторых симптомах нужно срочно обратиться к врачу.

3. 3 вещи, которые больше всего вредят здоровью глаз

Каждый современный человек должен особенно бережно относиться к глазам, поскольку он проводит большую часть жизни за монитором компьютера и смартфона. Поэтому от некоторых вещей нужно отказаться.

4. Какие фрукты способны сохранить зрение пожилым людям

Чтобы сохранить зрение в пожилом возрасте и замедлить хроническую прогрессивную болезнь глаз – макулодистрофию – необходимо употреблять некоторые фрукты.

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