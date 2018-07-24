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"День рождения без праздника": под посольством РФ прошла акция против похищения крымчан

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24 июля во стенами посольства России прошла акция "День рождения без праздника". Активисты и правозащитники требовали, в частности в российской власти, расследовать дела похищения граждан Украины в Крыму, которые произошли после аннексии полуострова.

Об этом рассказала корреспондент 24 канала в прямом эфире.

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Уже 25-й месяц подряд активисты собираются у посольства страны-агрессора с вопросом – где Эрвин? Этот вопрос в частности к оккупационной власти Крыма, ведь речь идет о кримском татарине Эрвине Ибрагимове – члена Меджлиса, а также защитнике территориальной целостности Украины.

Під посольством РФ в Києві пройшла акція щодо справи викрадення кримчан
Под посольством РФ прошла акция против похищения крымчан

На прошлой неделе Эрвину исполнилось 33 года, но как и где он встретил свой день рождения – никто не знает. Вот уже более двух лет ежедневно и изо всех сил отец ищет своего сына. В этот день Умер Ибрагимов приехал из оккупированного Крыма в Киев.

Он принимал активное участие во всех митингах. Я обращался более 120 раз к властям России, в частности МВД, ФСБ и даже к президенту,
– сказал отец Эрвина.

Напомним, об исчезновении члена регионального Меджлиса крымских татар Эрвина Ибрагимова стало известно 25 мая.

Теги: Новости Киева Аннексия Крыма Новости Крыма Похищение
Источник: 24 канал
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