День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины

День вышиванки в Украине в 2018 году приходится на 17 мая. В этот день принято надевать вышиванку на работу, учебу или просто на прогулку. К тому же, в разных городах Украины и мира проводят тематические акции, флешмобы, парады, выставки и марши.

Всемирный день вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. День вышиванки не имеет никакой политической подоплеки, праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции.

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Отпраздновать День вышиванки или присоединиться к флешмобам или маршам – может каждый! Сайт "24" собрал самые интересные культурные события в Киеве и других городах Украины.

Афиша мероприятий на День вышиванки в Украине

День вышиванки в Киеве

Концерт "Думы мои. Думы мои"

Где и когда: 17 мая в 19:00 в Национальной филармонии Украины



Концерт "Думы мои. Думы мои" в Киеве

На концерте Национального духового оркестра Украины прозвучат произведения украинских композиторов разных поколений и регионов. Будут представлены две премьеры: буковинца Александра Бродовинского и молодого композитора родом из Ивано-Франковска Эдварда Кравчука.

Поскольку концерт посвящен Дню вышиванки, поэтому музыканты призывают приходить в вышиванках.

Музейное собрание украинской вышивки

Где и когда: 17 мая с 11:00 до 18:00 в Национальном музее украинского народного декоративного искусства

На День вышиванки в Национальном музее украинского народного декоративного искусства можно будет посмотреть музейное собрание украинской вышивки XVII-ХХ веков. Выставка включает в себя несколько разделов – церковное шитье, вышивка на батисте, вышитые полотенца разных регионов Украины, народная одежда.



Музейное собрание украинской вышивки в Киеве

Каждый час в течение дня будут проходить короткие лекции "Главное о рубахе за 15 минут". Посетителям, которые пришли в музей в вышиванке, обещают небольшой подарок.

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Мужская Nоша. Выставка традиционного мужской одежды

Где и когда: 10 май – 8 июля в Музее Ивана Гончара

Впервые в украинском музейном пространстве будет представлена ​​выставка традиционной украинской мужской одежды конца XIX – середины ХХ века. Это совместный проект Музея Ивана Гончара и коллекционеров Игоря Турейского и Максима Очкур.



Выставка традиционной мужской одежды в Киеве

В рамках экспозиции будут представлены традиционная одежда мальчиков и подростков, юношей и невест, зрелых мужчин и мужчин пожилого возраста. История одежды будет дополнена предметами быта и уникальными древними фотографиями художественного историко-этнографического альбома Ивана Гончара "Украины и Украинцы".

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Мегамарш в вышиванках

Где и когда: 19 мая в 11:00 возле Золотых ворот

В 2018 году состоится юбилейный 20-й мегамарш в вышиванках. Сначала событие было приурочено ко Дню Киева, но из-за проведения в эти дни финала Лиги чемпионов, марш состоится после Дня вышиванки.



Мегамарш вышиванок в Киеве

В Запорожье ко Дню вышиванки проведут масштабный марш. Шествие начнется в 18:00 и стартует от Запорожского горсовета. Далее марш вышиванок проследует на площадь Героев Майдана.

В Днепре готовятся отметить День вышиванки с рекордом Украины. Местные мастера создают к празднику огромную вышиванку, которую представят 17 мая на смотровой площадке в парке им. Т. Шевченко в 14:00.



Мероприятия ко Дню вышиванки в Днепре

Также в центре города пройдет танцевально-музыкальный концерт. Особенностью праздника станет танец зумба в вышиванках. Рядом пройдет выставка-ярмарка с изделиями ручной работы, конкурсами и фотозоной. Мероприятие пройдет на площади Героев Майдана в 17:00.

В Харькове также пройдет марш вышиванок. Здесь все желающие соберутся на Майдане и в 16:00 и двинутся к памятнику Тарасу Шевченко. Завершится шествие возле Театра оперы и балета. Здесь участников акции ждет праздничный концерт.

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Мероприятия ко Дню вышиванки в Харькове

Для тех, кто не сможет пройтись в вышиванке днем, запланирован еще один вечерний марш. Он соберется на Площади Свободы, а в 19:00 стартует от Майдана Свободы до Площади Конституции. Начало сбора участников в 17:30.

В Одессе празднование перенесли на выходной день – субботу, 19 мая. В этот день в городе пройдет всеукраинская акция "Мегамарш в вышиванках". Начало собрания в 13:00 возле гостиницы "Пассаж" на ул. Дерибасовская. Начнется шествие минутой молчания, затем колонна двинется в парк Шевченко, в котором до 20:00 будет длиться концерт.



Мероприятия ко Дню вышиванки в Одессе

В Львове 17 мая у Оперного театра организуют выставку о традициях и истории вышиванки. Здесь же будет ярмарка, на которой можно купить вышитую рубашку. Также пройдет патриотический концерт от бойцов АТО, на котором выступит Наталка Карпа и другие звезды.

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Мероприятия ко Дню вышиванки во Львове

В Мариуполе начнут собираться для марша в вышиванках в 16:30 возле подземного перехода недалеко от Городского совета. Затем колонна в 17:00 пройдет по проспекту Металлургов в Городской сад.