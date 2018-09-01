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День знаний в Украине: как знаменитости выглядели в школьные годы

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День знаний в Украине – 1 сентября
День знаний в Украине – 1 сентября / 24 Канал

Сегодня, 1 сентября, Украина отмечает День знаний. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, как украинские звезды выглядели в школьные годы.

День знаний – 1 сентября – волнующий праздник для каждого человека, ведь даже те, у кого нет в семье школьника, вспоминают свои годы обучения. А вот украинские звезды любят листать свой архив и удивлять своих поклонников снимками из прошлого. LifeStyle 24 решил вспомнить, какими были знаменитости в школьные годы.

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Катя Осадчая

 

Мишель Андраде

 

Владимир Зеленский

 

Руслана Лыжичко

 

Виталий Козловский

 

Артем Гагарин

 

Ирина Билык

 

Екатерина Кухар

 

Надежда Дорофеева

 

Евгений Кошевой

 

Ольга Цибульская 

 

Теги: Новости Украины Кино LifeStyle Руслана Виталий Козловский Ирина Билык Катя Осадчая Владимир Зеленский Музыка
Источник: 24 Канал
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