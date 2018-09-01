День знаний в Украине: как знаменитости выглядели в школьные годы

Сегодня, 1 сентября, Украина отмечает День знаний. По этому случаю журналисты LifeStyle 24 решили вспомнить, как украинские звезды выглядели в школьные годы.

День знаний – 1 сентября – волнующий праздник для каждого человека, ведь даже те, у кого нет в семье школьника, вспоминают свои годы обучения. А вот украинские звезды любят листать свой архив и удивлять своих поклонников снимками из прошлого. LifeStyle 24 решил вспомнить, какими были знаменитости в школьные годы.

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Катя Осадчая

Мишель Андраде

Владимир Зеленский

Руслана Лыжичко

Виталий Козловский

Артем Гагарин

Ирина Билык

Екатерина Кухар

Надежда Дорофеева

Евгений Кошевой

Ольга Цибульская