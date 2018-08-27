Когда будет Первый звонок-2018 – 1 или 3 сентября?

1 сентября 2018 года приходится на субботу, поэтому многих школьников и родителей волновало, когда состоится праздник Первого звонка в Украине. В Минобразования отметили, что в этом году каждое учебное заведение будет решать самостоятельно, когда проводить торжественную линейку – 1 или 3 сентября.

Об этом говорится в ответе министерства на запрос "Укринформа".

"Поскольку вопросы организации образовательного процесса в учреждении общего среднего образования относится к исключительной компетенции учебного заведения, решение о проведении праздника первого звонка принимает учебное заведение. Поэтому такой праздник может быть проведен как 1 сентября, так и 3 сентября", – отметили в Минобразования.

Читайте также: Первоклассник-2018: сколько стоит собрать и как сэкономить

Родителям и школьникам остается узнать в своей школе, на когда именно там назначена торжественная линейка.

1 сентября, в День знаний в украинских школах традиционно проходят праздничные линейки и торжественные мероприятия.

По подсчетам Минобразования, в этом году в первые классы украинских школ пойдет более 448 тысяч учеников, из них в сельской местности – 145 024 (32,3%). В 2017 году количество первоклассников в Украине составляло 408 тысяч человек.