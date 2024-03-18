Погиб, спасая других: в Одесской области похоронили пожарного Дениса Колесникова, которого убила Россия
Источник:ГСЧС
15 марта утром оккупанты нанесли циничный удар по Одессе. Эта атака унесла жизни 21 человека, среди них был и спасатель – Денис Колесников.
Мужчина одним из первых прибыл на место вражеского удара для ликвидации его последствий. Впрочем, уже через несколько минут страна – агрессорка повторно ударила по городу. Спасатель получил ранения, которые были несовместимы с жизнью.
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Спасти не смогли
18 марта в Одесской области состоялась церемония прощания с сотрудником ГСЧС Денисом Колесниковым.
Спасателя в последний путь провели его коллеги. Также отдать дань уважения Герою пришли сотни людей: родные, близкие, коллеги, друзья, знакомые и все неравнодушные.
В ГСЧС вспоминают тот черный день 15 марта и признают, что невозможно передать словами, что пришлось пережить чрезвычайникам, которые пытались спасти друг друга.
Нам невыразимо больно. Это невосполнимая потеря. Часть нашей семьи, часть нас,
– говорится в сообщении ведомства.
Прощание с пожарным Денисом Колесниковым / Фото ГСЧС
Известно, что Денису Колесникову было всего 29 лет. Мужчина работал водителем – пожарным.
Церемония прощания со спасателем: видео ГСЧС в Одесской области
Еще одна невосполнимая потеря в рядах чрезвычайников
Уже на следующий день после того, как российские войска совершили ужасное преступление против одесситов, стало известно о еще одной жертве среди спасателей. В больнице от тяжелых ранений скончался 39-летний пожарный Виталий Алимов. Медики сделали все возможное, чтобы спасти Героя. Коллеги по работе говорят, что в их памяти спасатель останется "как хороший друг, отзывчивый и добрый человек и профессионал своего дела".
Удар по Одессе 15 марта: что известно
- Около 11 утра в Одесской области сообщили о ракетной опасности. Уже через несколько минут в областном центре прогремели взрывы.
- Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру города. Как потом отметили в Силах обороны Юга, враг применил баллистические ракеты "Искандер", которые запустил из оккупированного Крыма.
- После первого удара по Одессе, на место инцидента прибыли чрезвычайники и работники экстренных служб. Во время ликвидации последствий вражеской атаки противник нанес новый удар по тому же месту. В результате среди погибших оказались два спасателя, фельдшер и полицейские.
- Всего в тот день оккупанты убили 21 мирного жителя. Среди них – бывший заместитель городского головы Сергей Тетюхин, командир батальона "Цунами", экс-начальник патрульной полиции области Александр Гостищев, 24-летний боевой медик Андрей Ильюшин. Ранения получили более 70 человек.
- Зеленский, комментируя очередное преступление россиян, пообещал, что Силы обороны не замедлят с ответом.