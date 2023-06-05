Толпа трусов затолкала "смелого": в России наказали депутата, который недоволен "СВО"

В России наказали депутата Госдумы Константина Затулина, который на днях заявил, что никаких целей "СВО" не достигнуто и Россия не сможет победить Украину. Его лишают мандата, чтобы у России не было "неприятных голосов, говорящих эту правду".

Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что слова Затулина в очередной раз доказывают, что он поддерживает войну в Украине.

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Россияне ненавидят в себе ту трусость, которая не позволяет им сказать то, что сказал Затулин. Поэтому толпа трусов решила затолкать того, кто "решился сказать правду".

"Он автоматически поставил себя на другую сторону. Упрекнув в том, что он может это сделать, а стадо трусливое не может", – сказал Тизенгаузен.

Депутат от путинской партии "Единая Россия" Константин Затулин признал, что никакой цели из заявленной в феврале 2022 года российская армия так и не добилась. Речь идет о так называемых "денацификациях" и "демилитаризации", "нейтралитете Украины" и "защите" жителей оккупированных до полномасштабной войны территорий.

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Бессмысленные заявления

В последнее время в России появляются персонажи, говорящие правду. Однако они говорят это для того, чтобы в будущем избежать "бессмысленных" жертв.

Я не исключаю, что сейчас они говорят эту правду для того, чтобы остановиться, сохранить часть сил, сделать работу над ошибками, проработать и подготовить новую войну.

– подчеркнул политтехнолог.

Он отметил, что в своей речи Затулин не сказал, что эта война несправедлива или что ее не нужно было начинать. Поэтому это абсолютно циничное заявление, несмотря на то, что она подожгла некоторые части тела у россиян.

Лишать его мандата – это то же самое, что подтвердить, что он действительно говорит правду. Если бы он сказал какой-то бред, то его никто бы не трогал,

– подытожил политтехнолог.

Провокационные заявления российских депутатов