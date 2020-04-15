Депутатка горсовета Бучи обматерила и избила жителей города: видео
В сети появилось видео, на котором депутатка городского совета города Буча в Киевской области материт жителей города, а некоторых – бьет пакетом. Так женщина отреагировала на замечание о том, что она ходит без маски и не соблюдает очередь.
Видео вызывающего поведения депутата опубликовали на телеграм-канале Teza.
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В это немного трудно поверить, но на видео в красной куртке и красной шапке Елена Березинец,
– говорится в сообщении.
Она – депутат городского совета города Буча Киевской области от партии "Новые лица". Примечательно, что работает женщина в комиссии по вопросам образования и культуры.
Инцидент начался с того, что депутат пришла в отделение Укрпочты без маски. Кроме того, пыталась пройти без очереди. Местные жители сделали ей замечание. Началась ссора. Березинец не дала себя в обиду, она материла людей, показывала им дули. А потом избила пакетом женщину в очереди.
Депутат горсовета Бучи материт и бьет людей в очереди: смотрите видео
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