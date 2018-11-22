21:26
22 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Патриарх Янукович. ГРУстный праздник
      Вєсті Кремля
      20:45, сегодня
      Вести.UA . Радикальные кнопкодавы. Дедекоммунизация Донбасса
      Вєсті.UA
      20:43, сегодня
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, 21 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ-2019 СКАНДАЛ С KFC В ДОМЕ ПРОФСОЮЗОВ В КИЕВЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Депутатские "хотелки" превышают транш МВФ, – Сотник о госбюджете на 2019 год

      34 Читати новину українською

      Депутаты рискуют ночевать в стенах Верховной Рады. Так как в парламенте рассматривают государственный бюджет на 2019 год. Народные избранники даже не успели изучить все правки, которые внес Кабмин. Однако проголосовать обещают уже 22 ноября.

      В правительстве торопятся, потому что хотят еще до конца 2018 года получить 2 миллиарда долларов от МВФ. С другой стороны, спешка позволяет провластным партиям легче дерибанить бюджетные средства.

      Читайте также: Бюджет Украины: куда пойдет больше всего денег? Вы удивитесь!

      "Если мы посчитаем это количество "хотелок", которые записали власть и мажоритарщики в этот бюджет, они будут, наверное, даже превышать тот транш, ради которого сейчас этот бюджет так быстро пытаются принять в зале", – заявила народный депутат Украины Елена Сотник.

      сотник
      Елена Сотник

      По требованию Международного валютного фонда дефицит госбюджета удержали в пределах 3%. То есть расходы превысят доходы на 89 миллиардов гривен. Несмотря на это, бюджет называют прописанным под выборы. Потому что в приоритете в нем – не развитие. Зато немало расходов на программы и проекты, которые позволят властям задобрить электорат.

      На аппарат президента попросили почти миллиард. На содержание депутатов – около двух миллиардов. На четверть больше, чем в прошлом 2017 году. Почти такая же сумма пойдет на содержание Кабинета министров. Финансирование потребностей армии в государстве, которое воюет, увеличат на 1,5 миллиарда гривен. При этом Министерство внутренних дел получит на 200 миллионов больше.

      Истинная природа в этом есть – коррупция. И таким образом премьер-министр платит за лояльность своему коллеге – министру МВД. А также политической силе, которая представлена здесь в парламенте,
      – отметила вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.

      сироїд
      Оксана Сыроид

      Вдвое меньше, чем силовикам, правительство выделило на проведение медицинской и образовательной реформы. Но больше всего вопросов у экспертов к субсидиям населению. Потому что правительство запланировало на начало года очередное повышение тарифов на газ для населения. А вот на увеличение субсидий малообеспеченным дополнительных денег не нашли. Так же как и на программы по утеплению домов.

      То есть правительство уменьшает субсидии, и это говорит о том, что либо они в предыдущие годы успешно их тратили в своих карманах, либо количество субсидиантов резко уменьшится,
      – пояснил экономист Даниил Монин.

      Деньги на все это планируют взять у бизнеса и выручить от приватизации. Дополнительная налоговая нагрузка ляжет на плечи бизнеса. И уже четвертый год подряд обещают начать приватизацию госпредприятий.

      Однако доходы от борьбы с теневой экономикой и конфискации коррупционных активов в бюджете не предусмотрели. Хотя по оценкам Международного валютного фонда, именно коррупция ежегодно в Украине забирает около 2% ВВП.

      Автор: Леся Выговская
      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Бюджет-2019 Транш МВФ МВФ Деньги Бизнес
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
      сегодня , 21:08 Как выбрать смартфон для игр: полезные советы
      15
      Оксана Маркарова – новый министр финансов Украины: что о ней известно
      сегодня , 19:16 Оксана Маркарова – новый министр финансов Украины: что о ней известно
      Яніна Ткачук 511
      Керченский мост без будущего
      сегодня , 19:00 Керченский мост без будущего
      Злой Одессит 1837
      Ліквідація крадійства: як звичайні громадяни могли б отримувати гроші від боротьби з корупцією
      сегодня , 18:30 Ліквідація крадійства: як звичайні громадяни могли б отримувати гроші від боротьби з корупцією
      Єгор Соболєв 63
      Новый представитель Украины на переговорах в Минске: что известно о Евгении Марчуке
      сегодня , 18:01 Новый представитель Украины на переговорах в Минске: что известно о Евгении Марчуке
      360
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Антикоррупционный суд: что изменится в Украине и почему это важно
       7 июня , 14:01
      Боевики планируют масштабные провокации на Донбассе, – разведка
       12 августа 2016 , 11:04
      Льготы, стимулирование и пошлины – как возродить украинский автопром
       12 октября , 09:34
      Тренер Словакии сообщил, как рассчитывает сбросить Украину с первого места группы Лиги наций
       12 октября , 21:43
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук