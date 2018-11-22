Депутатские "хотелки" превышают транш МВФ, – Сотник о госбюджете на 2019 год

Депутаты рискуют ночевать в стенах Верховной Рады. Так как в парламенте рассматривают государственный бюджет на 2019 год. Народные избранники даже не успели изучить все правки, которые внес Кабмин. Однако проголосовать обещают уже 22 ноября.

В правительстве торопятся, потому что хотят еще до конца 2018 года получить 2 миллиарда долларов от МВФ. С другой стороны, спешка позволяет провластным партиям легче дерибанить бюджетные средства.

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"Если мы посчитаем это количество "хотелок", которые записали власть и мажоритарщики в этот бюджет, они будут, наверное, даже превышать тот транш, ради которого сейчас этот бюджет так быстро пытаются принять в зале", – заявила народный депутат Украины Елена Сотник.



Елена Сотник

По требованию Международного валютного фонда дефицит госбюджета удержали в пределах 3%. То есть расходы превысят доходы на 89 миллиардов гривен. Несмотря на это, бюджет называют прописанным под выборы. Потому что в приоритете в нем – не развитие. Зато немало расходов на программы и проекты, которые позволят властям задобрить электорат.

На аппарат президента попросили почти миллиард. На содержание депутатов – около двух миллиардов. На четверть больше, чем в прошлом 2017 году. Почти такая же сумма пойдет на содержание Кабинета министров. Финансирование потребностей армии в государстве, которое воюет, увеличат на 1,5 миллиарда гривен. При этом Министерство внутренних дел получит на 200 миллионов больше.

Истинная природа в этом есть – коррупция. И таким образом премьер-министр платит за лояльность своему коллеге – министру МВД. А также политической силе, которая представлена здесь в парламенте,

– отметила вице-спикер Верховной Рады Украины Оксана Сыроид.



Оксана Сыроид

Вдвое меньше, чем силовикам, правительство выделило на проведение медицинской и образовательной реформы. Но больше всего вопросов у экспертов к субсидиям населению. Потому что правительство запланировало на начало года очередное повышение тарифов на газ для населения. А вот на увеличение субсидий малообеспеченным дополнительных денег не нашли. Так же как и на программы по утеплению домов.

То есть правительство уменьшает субсидии, и это говорит о том, что либо они в предыдущие годы успешно их тратили в своих карманах, либо количество субсидиантов резко уменьшится,

– пояснил экономист Даниил Монин.

Деньги на все это планируют взять у бизнеса и выручить от приватизации. Дополнительная налоговая нагрузка ляжет на плечи бизнеса. И уже четвертый год подряд обещают начать приватизацию госпредприятий.

Однако доходы от борьбы с теневой экономикой и конфискации коррупционных активов в бюджете не предусмотрели. Хотя по оценкам Международного валютного фонда, именно коррупция ежегодно в Украине забирает около 2% ВВП.