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      Депутатские комнаты на вокзалах переоборудуют под залы ожидания для военных

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      Депутатская комната на вокзале в Киеве
      Депутатская комната на вокзале в Киеве / facebook.com/Kravtsov.Evg

      Депутатские комнаты на центральных железнодорожных вокзалах крупнейших городов Украины переоборудуют под зал ожидания для военнослужащих. Со следующей недели первый такой зал откроют в Киеве.

      Вскоре аналогичные помещения появятся в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре.

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      Для нас это очень важный вопрос. Мы кардинально меняем концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников,
      – сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

      Депутатська кімната на вокзал у Києві
      Депутатские комнаты на вокзале в Киеве / фото Евгения Кравцова

      Залы для военнослужащих обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания – диванами, телевизором, стиральной машиной, WI-FI и камерами хранения. Также в них будет обустроена библиотека.

      По словам руководителя Укрзализныци депутатские комнаты на вокзалах переоборудуют в течение двух недель.

      Смотрите также: Корпоративы, VIP-канцелярия и элитные авто: как Укрзализныця тратила деньги в 2018 году

      Что известно о приватизации Укрзализныци?Отметим, что премьер-министр Алексей Гончарук выступает за проведение общей "большой приватизации". Позиция главы правительства такая: "чем меньше государства в экономике, тем лучше". Правда, некоторые предприятия все равно останутся за государством, в частности, Укрзализныця. По его словам, предприятие останется под контролем государства, поскольку оно стратегическое.

      Гончарук предлагает поделить Укрзализныцю на трех операторов, только один из которых – которому будет принадлежать железнодорожное полотно – должен остаться в собственности государства.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Укрзализниця
      Источник: 24 канал
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