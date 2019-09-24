Депутатские комнаты на вокзалах переоборудуют под залы ожидания для военных

Депутатские комнаты на центральных железнодорожных вокзалах крупнейших городов Украины переоборудуют под зал ожидания для военнослужащих. Со следующей недели первый такой зал откроют в Киеве.

Вскоре аналогичные помещения появятся в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре.

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Для нас это очень важный вопрос. Мы кардинально меняем концепцию волонтерских пунктов для украинских защитников,

– сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.



Депутатские комнаты на вокзале в Киеве / фото Евгения Кравцова

Залы для военнослужащих обустраивают всем необходимым для комфортного пребывания – диванами, телевизором, стиральной машиной, WI-FI и камерами хранения. Также в них будет обустроена библиотека.

По словам руководителя Укрзализныци депутатские комнаты на вокзалах переоборудуют в течение двух недель.

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Что известно о приватизации Укрзализныци?Отметим, что премьер-министр Алексей Гончарук выступает за проведение общей "большой приватизации". Позиция главы правительства такая: "чем меньше государства в экономике, тем лучше". Правда, некоторые предприятия все равно останутся за государством, в частности, Укрзализныця. По его словам, предприятие останется под контролем государства, поскольку оно стратегическое.



Гончарук предлагает поделить Укрзализныцю на трех операторов, только один из которых – которому будет принадлежать железнодорожное полотно – должен остаться в собственности государства.