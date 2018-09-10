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Детское Евровидение: Украину будет представлять Дарина Красновецкая

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Дарина Красновецкая будет представлять Украину на детском Евровидении
Дарина Красновецкая будет представлять Украину на детском Евровидении / vintera.com.ua

Представительницей Украины на детском песенном конкурсе Евровидение-2018 стала Дарина Красновецкая – участница четвертого сезона вокального шоу "Голос.Дети".

Как сообщает "UA: Общественное", 11-летнюю Дарину выбрали 10 финалистов. Девочка поедет в Минск на конкурс с песней Say love.

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Дарина Красновецкая – Say love: видео

 

Напомним, в начале июля в Национальной общественной телерадиокомпании Украины заявили, что в 2018 году Украина откажется от участия в детском Евровидении из-за нехватки денег. Однако впоследствии было принято решение отправить участника в Минск.

Финал детского Евровидения состоится 25 ноября 2018 года.

Кто такая Дарина Красновецкая?

Девочка родом из Винницы, она начала заниматься вокалом в 2013 году – с 6 лет. Дарина Красновецкая заняла призовые места на многих всеукраинских, международных конкурсах и фестивалях.

А в 2017 году маленькая певица пришла на шоу "Голос.Дети". Тогда девочка чувственно исполнила песню "1944" Джамалы и попала в команду Монатика.

Дарина Красновецкая – "1944": видео

 

 

Теги: Новости Украины Евровидение LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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