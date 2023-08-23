Украина получит ATACMS, ударов по территории России будет еще больше․ Интервью с экс-главой ЦРУ

Силы обороны Украины находятся в долгожданном наступлении, которое оказалось не таким стремительным, как того некоторые ожидали на Западе. В то же время украинские военные создают условия для прорыва российской обороны, уничтожая логистику оккупантов как на временно захваченных территориях, так и в самой России. Успехи Украины на поле боя и давление Запада ускоряют конец режима Путина.

"В конце концов Путин пойдет на переговоры, заберет свои войска и выполнит все требования", – говорит в интервью сайту 24 Канала бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, объясняя, что кремлевскому диктатору не удастся пересидеть Украину и Европу путем разрушительных последствий агрессии против нашей страны. Задачей Запада является продолжать затягивать узел вокруг "шеи" России.

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Генерал в отставке США объясняет, почему контрнаступление Украины медленное, а также уверяет, что украинское руководство приняло правильные решения о наступлении, учитывая ресурсы, которыми владеет. Петреус считает, что в конце концов украинские войска прорвут оборону россиян и тогда возникнет вопрос, начнет ли фронт оккупантов трещать по швам?

О наступлении украинских войск и ударах по территории России, а также о рисках применения ядерного оружия в Украине, почему мятеж Евгения Пригожина все же был реальным и какие последствия он имел для Кремля – побеседовали с генералом армии США в отставке и бывшим директором ЦРУ Дэвидом Петреусом.

Интервью с экс-главой ЦРУ Дэвидом Петреусом: смотрите видео

Две важные вещи, которые произошли после Херсонской операции

Дэвид Петреус – генерал армии США в отставке и государственный чиновник, занимал должность директора Центрального разведывательного управления с 2011 по 2012 год. Петреус 37 лет отслужил в армии США. В частности, являлся командующим Международными объединенными вооруженными силами в Ираке, Объединенными Вооруженными силами Коалиции в Афганистане и главой Центрального Командования Вооруженных сил США.

Господин генерал, мы разговаривали с вами почти ровно год назад – после Харьковской операции и как раз во время Херсонской. Тогда вы с уверенностью заявили, что Украина победит, а Россия понесет самое большое поражение в истории. Изменились ли ваши взгляды за этот год?

Со всем уважением, но тогда я был немного осторожнее в своих оценках. С одной стороны, мы имеем фантастическую преданность всего украинского народа, который мобилизовался под руководством президента Зеленского, и все это в условиях понимания того, что Украина борется в войне за свою независимость.

Им противостоит множество российских призывников, которых погнали на убой их лидеры. И здесь кто угодно поймет, что моральное преимущество именно на стороне украинцев. Очень важен тот факт, что с минувшей осени, сразу после успехов Украины в Харьковской и Херсонской областях, произошло два важных, по моему мнению, события.

Во-первых, россияне не смогли достичь никаких ощутимых территориальных достижений за зимнюю кампанию. За исключением Бахмута, но за него они были вынуждены заплатить огромную кровавую цену – двадцатитысячные потери за сомнительное достижение. Через несколько месяцев у одного единственного города они потеряли больше, чем СССР за двадцать лет в Афганистане.

С другой стороны, важна в этой ситуации организация россиянами масштабных оборонительных линий на захваченных украинских территориях, особенно на Юге. Минные поля, насыщенные противопехотными и противотанковыми минами, простираются на мили, танковые рвы, оборонительные укрепления, артиллерийские позиции, дроны, предупреждающие о приближении украинских войск – это очень и очень серьезные укрепления.

Украинцы поразительно адаптировались к этой реальности. Были надежды, что с новыми западными танками и бронированными машинами они смогут достичь быстрых достижений, прорваться через эти укрепления, но это было до того момента, пока все не поняли, насколько плотны эти минные поля.

Так что украинцы модифицировали и приспособили свою тактику достаточно впечатляюще, они заставили россиян держать свои силы растянутыми по всем шестистам милям фронта, это огромное расстояние, россияне не могут сконцентрировать свои силы на каком-то одном направлении, ВСУ уничтожают российские командные центры, жгут склады с горючим, перебивают логистические цепочки, атакуют аэропорты и военно-морские базы, уничтожают российские резервы, а также их артиллерию и военных на линии фронта.

В этом им в последнее время очень помогают кассетные боеприпасы, мы говорим именно о конвенционных кассетных боеприпасах, полученных украинскими артиллеристами из США. И уже совсем скоро будет получено разрешение на передачу таких же боеприпасов для ракет, ведь это очень помогает украинскому контрнаступлению.

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В то же время темпы продвижения украинского контрнаступления довольно медленные, но за первые месяцы летней кампании они все равно освободили больше территорий, чем россияне смогли захватить во время своего зимнего наступления. Это достаточно низкая планка, которую нужно преодолеть. Сейчас мы должны ожидать продолжения усилий украинцев для создания условий для дальнейшего контрнаступления путем продолжения уничтожения российской военной мощи.

Также украинцы должны сконцентрироваться на том, чтобы перебить российские линии поставок, идущие по Югу и Востоку украины, а также на то, чтобы уничтожить российские коммуникации в Крым и из Крыма на Юг Украины. Сейчас они это делают достаточно эффективно.

Для этого используют дальнобойные ракеты, предоставленные Украине Великобританией, они стали очень ценным дополнением к украинской мощи. Украинские военные понимают, что они должны показать результат перед осенью и даже перед зимой, и они очень детерминированы в этом, я не сомневаюсь, что они достигнут результатов.

Украинцы имеют поразительные собственные разработки – морские дроны, воздушные дроны с разными типами взрывчатки, они атакуют территорию России своими дальнобойными ракетами, тем самым напоминая россиянам о том, что они неспровоцированно и жестоко напали на своих соседей.

Я собираюсь вернуться в Киев через несколько недель, где-то в начале сентября, поучаствую в Ялтинском стратегическом форуме, я много лет подряд принимал в нем участие, даже тогда, когда он действительно проходил в Ялте – в 2013 году. Я уверен, что когда встречусь с украинскими политиками, то увижу, насколько уверены они в своих силах.

И как надеются на то, что США продолжат их поддерживать в военном плане. Сейчас в Киеве возлагают большие надежды на то, что США ускорят срок предоставления Украине F-16 и обучения украинских пилотов.

Также хотят получить более дальнобойные артиллерийские и ракетные системы, и, кроме того, надеются на расширение программы поставки кластерных боеприпасов, о которых я уже говорил ранее, особенно тех, которые можно запускать с РСЗО.

Наступление Украины уже достигло своей главной цели

Если говорить о текущей ситуации – сейчас идет украинское контрнаступление. Мы неоднократно читали заголовки в иностранных медиа о том, что "наступление недостаточно быстрое" или еще какое-то не такое, как того ожидали партнеры. Владимир Зеленский и генерал Залужный отвечали, что наступление – это не голливудский фильм, а жизнь наших людей. Как вы лично как генерал с огромным опытом относитесь к таким оценкам? И что можете сказать об интенсивности и особенностях боевых действий сейчас? Если, например, сравнить их с предыдущими операциями.

Начну с того, что я был командующим пять раз, при этом два раза – командовал полноценными войнами, поэтому могу кое-что прокомментировать. Как я уже отмечал ранее, все надеялись на быстрое контрнаступление с помощью западного оружия. Но все пошло чуть-чуть не так, как бы этого все хотели. Но украинцы внесли правильные коррективы.

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Все планы действуют до тех пор, пока не проходит боевой контакт с врагом. И тогда нужно сесть и пересмотреть претворение в жизнь этой тактики и идей с поправкой на действительное состояние.

Я думаю, украинцы приняли правильное решение. Если честно, то мы не предоставили достаточного количества военной техники, к тому же у украинцев нет преимущества в воздухе. К этому всему добавьте очень малое количество механизированных средств для разминирования, а также малое количество боевых вертолетов, которые бы заставили врага залечь.

Ну и, конечно, без фронтовых бомбардировщиков вы не можете добиться преимущества на поле боя. Это все мы видели. Поэтому командование украинцев пересмотрело свои планы и внесло определенные коррективы, и эти коррективы, по моему мнению, эффективны. И украинцы все же медленно, но продвигаются вперед, на Юге и на Востоке, перед Бахмутом.

Они кусок за куском отрывают эти российские линии обороны, я думаю, что настанет момент, когда они начнут прорываться. И тогда мы увидим, способны ли российские войска к активной обороне, или их фронт начнет трещать по швам и рушиться. И это главный, основополагающий, я бы сказал, вопрос, ответив на который мы узнаем, куда зайдет контрнаступление.

По-моему, он уже достиг своей главной цели, которая декларировалась – перерезать российские коммуникации на юго-востоке и сократить, если не полностью обрезать, линии коммуникации России с оккупированным Крымом, речь о мостах, соединяющих полуостров с Югом Украины.

Использование ядерного оружия сделает плохую ситуацию для России еще хуже

Теперь уже понятно, что бесконечные популистские заявления Путина о российском вооружении не соответствуют действительности и ВСУ это доказали. Как оказалось, Россия не может на поле боя победить страну, которая в 25 раз меньше ее территории. На фоне плачевного положения российского флота, ВВС и армии, как вы считаете, в каком состоянии находятся российские стратегические ракетные войска и ядерное оружие?

Путин, Медведев и другие кремлевцы периодически машут ядерной шашкой. Особенно когда вещи идут совсем плохо. Запад дал четкую реакцию на это все, к этому добавилась также реакция главы Китая и премьер-министра Индии. Россия понимает, что использование ядерного оружия сделает плохую ситуацию еще хуже.

Это как в старой поговорке: если упал в яму – копай, и вот они себя смогут закопать в яму очень быстро. Потому что те страны, которые пытались воздержаться от ситуации в Украине или были партнерами России, когда применят ядерное оружие, они этого не смогут делать. Есть варианты атаки под чужим флагом или какие-то другие действия, которые россияне провели бы на своей территории, и это бы придало использованию ядерного оружия легитимности.

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Я был в Украине в начале лета и говорил на эту тему с политиками и президентом Зеленским. И здесь вопрос не в оружии, а в том, сможет ли страна с населением втрое больше, чем у Украины, и с в разы большей экономикой, полностью мобилизоваться. И является ли политическая реальность для Путина настолько угрожающей, что он будет продолжать войну.

А сейчас все похоже на то, что будет. И будут и дальше призывать нацменьшинства и российскую бедноту, а не элиту в Москве. Есть другой вопрос – будет ли и Запад дальше помогать? Я верю, что будет, вчера (14 августа – 24 Канал) США объявили об очередном пакете, на сегодня выделили уже 44 миллиарда долларов на оружие и боеприпасы.

Вы представьте – это на 10 миллиардов долларов больше, чем оборонный бюджет Италии, одного из главных членов НАТО. Это очень серьезная поддержка. Я бы, конечно, хотел, чтобы некоторые решения принимались быстрее, о танках или HIMARS, о дальнобойных ракетах и F-16, да и другие тоже.

Но, наконец, США очень эффективно мобилизовали Западный мир. Учитывайте, что всех удалось удержать вместе и не дать Путину вбить клин между союзниками по НАТО, очень эффективно получилось, я уверен, что Украину и дальше будут поддерживать в Вашингтоне, равно как и в других столицах НАТО.

Ведь к 44 миллиардам долларов военной поддержки следует добавить десятки миллиардов финансовых вливаний в экономику и гуманитарную сферу, и в этих отраслях европейцы постарались даже лучше Соединенных Штатов. Но вопрос в упорстве, вопрос в морали и детерминации, вопрос в изобретательности, которая полностью на стороне украинцев.

Хотя мы должны очень сильно учитывать огромное количество российских войск в Украине, их мощные линии обороны, это то, в чем они себя проявили очень уверенно на поле боя, и бой будет очень тяжелым. Но это то, что я когда-то говорил во время войны в Ираке – тяжело всегда, но тяжело – это не безнадежно. У украинцев очень сильная воля в сочетании с черчилевскими качествами руководства. И здесь я полностью верю в украинцев.

Одна ракета зачищает площадь в квадратный километр: получит ли Украина ATACMS

Безусловно, что без западного оружия наступление Украины не было бы возможным. Особенно сейчас мы увидели непревзойденные результаты применения дальнобойного вооружения. Крымский мост, другие логистические пути, огромные склады боеприпасов – все это россияне теряют почти каждый день. Украинцы, имея небольшое количество дальнобойного оружия, используют его на максимум. И наши партнеры тоже видят эти фантастические результаты. В чем же проблема тогда с ATACMS? Можем ли мы допустить, что эта условная красная линия, касающаяся предоставления нам ATACMS, изменится в ближайшем будущем?

Уверен, что да. Ведь немцы готовы предоставить дальнобойные крылатые ракеты (Taurus – 24 Канал), которые стали бы прекрасным дополнением к украинскому арсеналу, как и Storm Shadow или другое высокоточное оружие. И я надеюсь, что ATACMS тоже предоставят уже в ближайшие недели, это удвоит расстояние поражения американского оружия, которое имеют украинцы. Это очень эффективное оружие, тысяча фунтов взрывчатки.

Когда я командовал наступлением на Багдад, мы отстреляли таких где-то с сотню. Одна такая ракета может полностью зачистить площадь где-то в квадратный километр, если там нет бункеров. Это будет хорошее дополнение. Они, правда, не смогут физически уничтожить Крымский мост, но по нему точно не смогут больше ездить – то же, как украинцы сделали с мостом в Херсоне перед наступлением.

В конце концов, украинцы никогда полностью и не уничтожали мосты, потому что это нереально трудно. Однако они сделали их непроездными с одной или другой стороны. Надо учитывать, конечно, что они захотят ими потом все-таки воспользоваться.

Но в этом случае есть оправданное желание свести перевозку по Крымскому мосту к минимуму, как и по оставшимся мостам на оккупированном россиянами Юге Украины – это очень важные задачи. И, конечно, дальнобойное оружие в сочетании с морскими и воздушными дронами позволит украинцам еще эффективнее поражать авиабазы россиян, логистические базы, центры руководства ВМС в Крыму.

Ударов по территории России будет еще больше

Давайте поговорим об ударах по территории России. Украина обязалась не использовать западное оружие для ударов по территории России. А вот недавняя атака в Черном море и в Новороссийске показала, что Украина может наносить удары оружием собственного производства. Итак, во-первых, что вы думаете об этих атаках? По-моему, один удар по территории России информационно значительно сильнее, чем 10 ударов по российским войскам на оккупированных территориях Украины. Может быть, это станет аргументом для партнеров о пересмотре своих взглядов?

Будет лицемерием сказать, что Украина не имеет права атаковать территорию страны, которая оккупировала 15 – 17% ее территории и всячески поощряет военные преступления, а не соблюдение правил войны.

Ключевым является то, что Украина должна четко показать, что целится по военным объектам России и действует четко в рамках законов сухопутной войны. Это очень много целей – логистические центры, склады с горючим и так далее. Было очень интересно наблюдать за тем, как украинцы наносят удары по российской территории, и их будет еще больше, особенно что касается морских дронов, целого их флота.

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То есть опять-таки – здесь украинская изобретательность и инновационность. Сейчас весь частный сектор Украины работает на помощь ВСУ, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, и это отлично. И поэтому сейчас страна с населением менее 40 миллионов так эффективно противостоит стране с населением втрое больше, и с превосходящей украинскую экономикой.

И это будет продолжаться. Мы будем видеть таких примеров все больше и больше, когда эта креативность будет проявляться в разных вариантах – какими будут эти дроны, как они будут использоваться, как будут бороться со средствами РЭБ и другие важные вещи.

Красные линии Запада оказались не линиями

Сейчас многие говорят, что масштабная война против Украины стала возможной благодаря слишком мягкой реакции Запада на агрессию против Грузии, оккупацию Крыма и вторжение России на Донбасс. Как думаете, есть ли предел, за которым западное общество поймет, что политика умиротворения агрессора приводит лишь к усилению агрессии и увеличению масштабов войны?

Я думаю, что правильный ответ на это – напомнить, что сдерживание, препятствующее потенциальному агрессору прибегнуть к действиям, базируется на двух факторах: во-первых, оценка агрессором вашего потенциала и, во-вторых, ваше желание его применить.

Что касается тех событий, о которых вы упомянули – реакция на вторжение в Грузию, Крым и Донбасс, Сирия – все эти красные линии оказались вообще не линиями. Действия Китая в Южнокитайском море тоже не имели адекватной реакции, и все это нивелировало восприятие агрессора.

На вторжение в Украину, очевидно, повлиял вывод американских войск из Афганистана, который был совершенно не блестящим. Учитывая это, Путин решил, что США и страны НАТО не будут реагировать на вторжение России в Украину.

Он очень сильно ошибся, и это была не единственная его серьезная ошибка. Он думал, что быстро захватит Киев, заменит Зеленского пророссийским политиком и так далее.

Это и переоценка российских вооруженных сил, и пренебрежение тем, кем стали ВСУ после 2014 года. Хочу заметить, что я был в Украине незадолго до вторжения, где-то после инаугурации президента Зеленского. Я ездил на Донбасс и говорил с солдатами и понял, насколько они изменились – с помощью стран НАТО.

И они изменились еще больше, когда возрос риск российской угрозы. То есть, я веду к тому, что россияне ужасно недооценили украинцев, очень недооценили. Добавьте к этому стиль руководства Зеленского, его способность правильно обращаться с большими идеями и доносить их до народа, на его способность поддерживать дух в самой сложной ситуации, а также эффективное военное руководство Украины, избравшее правильный подход и правильную стратегию, операционные планы и их эффективное практическое применение.

То есть, возвращаясь к вопросу – да, неадекватная реакция на происходящее в мире может вызвать уверенность России в собственных силах, и это нужно помнить, когда мы говорим о других потенциальных конфликтах в мире. И, чтобы быть честным, правительство США и Конгресс, равно как и главные члены НАТО и страны Запада, понимают, что ни один потенциальный агрессор не должен недооценивать наши реальные силы или нашу волю к их применению.

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Здесь не нужно быть провокативным, ведь драку лучше предотвратить, чем начать, убедить потенциального агрессора отступить и не предпринимать нежелательных действий.

Путин является самой большой проблемой для российской экономики и армии

Если говорить об угрозе России не только для Украины, но и стран НАТО. Мы видим активность вагнеровцев в Беларуси, нарушение воздушного пространства Польши, "Шахеды", которые попадают в 400 метрах от села в Румынии во время атаки России на инфраструктуру Украины. Все это выглядит так, будто Путин все еще пытается прощупать красные линии Запада. И, честно говоря, ему хорошо это удается. Как вы считаете, способен ли Путин пойти еще дальше? Например, устроить провокацию у границ НАТО? Достаточна ли реакция НАТО и Запада уже сейчас в целом на эту ситуацию и не слишком ли мягко действуют союзники?

И политики, и военные должны постоянно внимательно следить за ситуацией, чтобы замечать малейшие изменения контекста, и вы уже это видели раньше. Лидеры Польши и НАТО адекватно оценивают потенциальную угрозу со стороны Беларуси, они укрепляют границу. И очень маловероятно, что произойдут там какие-то действия.

Это называется чувствовать острые углы своего противника. Россия это постоянно делает. Они делали это годами – это и случай с самолетом над Балтикой, с кораблями в море, и в Тихом океане они такое периодически делают.

И опять же – западные лидеры должны реагировать твердо, но без провокаций, и к чести стран НАТО, не только тех, что в Балтийском регионе, но и в центре Европы – ответ был довольно впечатляющим. Опять же, я уверен, что Россия вообще не ожидала случившегося после вторжения в феврале прошлого года – сильного ответа США и НАТО.

Я как раз был на Мюнхенской конференции по безопасности. Перед вторжением в прошлом году я не видел такого единения стран НАТО с тех пор, как был майором и писал речи для совместного командования Альянса в Европе. Путин достиг диаметрально противоположного в том, что он хотел достичь.

Он хотел сделать Россию снова большой, а сделал это с НАТО. Он фактически заставил Швецию и Финляндию искать членства в НАТО. Финляндия уже в НАТО, а Швеция вступит тогда, когда Турция проведет это решение через парламент.

То есть сам Путин и является самой большой проблемой для российской экономики, российской армии, которая в своем развитии откатилась назад по меньшей мере на десятилетия, и достиг диаметрально противоположного, а именно – единства НАТО и единства Запада. Если говорить о так называемом Глобальном Юге, то есть страны, которые не реагируют на то, что Россия делает на вашей территории.

Мятеж Пригожина – первая трещина во внутреннем кругу Кремля

Как бывший директор ЦРУ вы точно хорошо осведомлены и во внутренних процессах России, то есть можете говорить о проблемах российского тыла. Относительно "бунта" Пригожина. Что, на ваш взгляд, произошло? Если это был настоящий мятеж, то почему не наказаны основные виновники? Если это было инсценировка, то с какой целью, ведь Путин понес большие репутационные потери?

Я думаю, что все было реально, и я уверен, что министр обороны России и глава генштаба принудили к этому Пригожина. Ведь сказали, что разорвут контракты с Пригожиным, фактически оставив его без финансирования, а для него это угроза существования.

Они также заявили, что все вагнеровцы должны подписать контракты с министерством обороны России, и Пригожин потерял бы над ними контроль. И у Пригожина произошел, мягко говоря, нервный срыв. Он переоценил свои силы, действовал на эмоциях, и пошел на Москву, не дошел до нее каких-то двухсот миль.

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Кстати, если вы обратите внимание, Владимир Путин и его приспешники в минобороны – все они в то время как бы исчезли. Но наконец Путин все же решил, что вагнеровцев нужно сохранить для России, ведь они важны в таких странах, как Мали или Нигер, на Западе Африки, да и на севере тоже. Это очень важный инструмент международной политики.

Более того, вагнеровцы сами себя обеспечивают, что немаловажно. Но то, что Пригожина простили, тем самым обрезало ему крылья. Его солдаты получили выбор – или подписать контракты, чего они не хотели, потому что это означало бы уменьшение финансирования. К тому же, в ЧВК "Вагнера" они чувствовали себя чем-то особенным, лучшим, чем обычные солдаты.

Либо они могли отправиться домой, либо в Беларусь, куда Пригожин все же попал. И там мы видим по крайней мере один тренировочный лагерь вагнеровцев, обучающих белорусских солдат.

Но для тех, кто в Кремле, это очень мощный сигнал, первая трещина в этом внутреннем кругу. Пригожина выкормил Путин, лично, нашел его в Петербурге, когда тот вышел из тюрьмы и с лотка торговал хот-догами, затем основал ресторан и занялся поставкой продовольствия для военных, что сделало его очень богатым и позволило финансировать вагнеровцев.

Но здесь главное дело было в поддержке Пригожина Путиным. И в этой ситуации Путин доказал, что он все же главный, но определенный холодок у него по спине такой пробежал. И за этой спиной начали перешептываться, осторожно, но начали. Когда критикуешь императора, нужно держаться подальше от открытых окон и зонтов в солнечную погоду.

Путин пойдет на переговоры и выполнит все требования

После событий с так называемым мятежом Пригожина вы заявили, что Путин в очень сложной ситуации. Как вы считаете, о чем все чаще говорят за спиной Путина в Кремле сейчас? И можем ли мы увидеть настоящий мятеж против Путина с финалом? Если да, то от кого?

Это большой открытый вопрос и серьезная проблема для служб безопасности. Похоже, что никто не может снять Путина, потому что он контролирует все. Но это все до того момента, пока это произойдет, и все скажут – этого было не избежать. А такие вещи уже происходили в истории.

Однако очень трудно предсказать, когда это может произойти и кто это может сделать. За пределами России многие об этом говорят, те, кто когда-то были у власти и знают ситуацию.

Сейчас мы видим, как стремительно падает рубль по отношению к доллару, ситуация с резервными фондами еще плачевнее. Они потеряли очень многое с начала года. К этому всего добавьте действующие финансовые и другие санкции, равно как и тысячи западных компаний, которые либо вышли из России, либо уменьшили свои операции там.

Санкции затягивают круг вокруг России. Она пытается обойти их. Запад создал коалицию финансовых экспертов, определяющих эти пути обхода. Но сейчас Россия начинает от них реально ощущать влияние. Это и ограничение максимальной цены для российской нефти, которая составляет 60 долларов за баррель, это и импортозамещение европейскими странами российского газа и других энергоресурсов.

Все это вместе и еще и отсутствие иностранных инвестиций в Россию и отток капитала из России – все это оказывает хорошее влияние. И теперь США и западным странам нужно медленно затягивать узел, ограничивать Россию еще больше финансово, следить за тем, чтобы российский экспорт оставался в России.

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Мы знаем, что есть страны, которые помогают обходить санкции. Эти игры в кошки-мышки, в оборону и нападение, и мы должны нападать. В конце концов Путин все же поймет, что ущерб, который несет Россия, ее финансовая и экономическая система, олигархи, военные и так далее – это вред неприемлем и он просто не сможет пересидеть украинцев и европейцев.

Мы должны показать, что все это будет продолжаться для России не только на поле боя, но и дома. Поэтому в конце концов он пойдет на переговоры, заберет свои войска и выполнит все требования.

Я бы хотел увидеть то финальное решение, которое дало бы возможность Украине присоединиться к ЕС и НАТО, дополнительные гарантии безопасности, и что-то вроде нового "Плана Маршалла" по восстановлению, который был бы в пять или шесть раз больше того, что был после Второй мировой войны и благодаря которому помогли отстроить Европу.

Угроза России для стран Европы в разы уменьшилась благодаря ВСУ

Как относится американский истеблишмент к возможному мирному распаду России с последующей денуклеаризацией? Считаете ли вы, что это самый действенный способ предотвратить будущие новые угрозы безопасности в Европе и III мировую войну с использованием ядерного оружия?

Мои коллеги в разведывательных службах анализируют все возможные сценарии развития такой ситуации, и не только в России, но и в Украине. Есть, конечно, что за, но есть и против.

Россия может распастись на несколько государственных образований, как это было в Советском Союзе, когда мы получили будто чудом все эти независимые страны. Но в таком случае возникает очень много вызовов, и я знаю, что есть очень масштабные исследования, изучающие эти центробежные процессы, которые могут привести к развалу федерации.

В то время как центростремительные процессы держат ее вместе, и что станет результатом этих процессов, все за и против, которые только можно предположить. И я не знаю, получит ли Запад преференции от того, что Россия развалится на куски, потому что, опять же, есть плюсы этого, а есть и минусы. Более того, угроза России для стран Европы в плане безопасности снизилась в разы благодаря ВСУ – с помощью США и НАТО.

Какие гарантии безопасности США должны предоставить Украине

И в завершение вопрос. Война в Украине обязательно должна завершиться победой и огромным поражением России. Однако после победы опасность все еще сохраняется. Поэтому именно поэтому необходимы гарантии безопасности, о которых постоянно говорят украинские власти. Какими, на ваш взгляд, могут и должны быть двусторонние гарантии безопасности США по отношению к Украине, о которых сейчас уже договариваются?

Членство в НАТО со всеми обязанностями, преимуществами и так далее. И опять же, если говорить о прошедшем саммите НАТО, было нереалистично, чтобы Украину приняли в Альянс.

Но когда все условия будут выполнены и все вопросы решатся, тогда Украина очень быстро вступит в НАТО и так же станет полноценным членом ЕС.