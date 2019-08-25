"Девять месяцев плена": в Киеве родственники пленных моряков пикетировали посольство России

В Киеве под посольством России прошла акция в поддержку 24 пленных украинских моряков, которых в ноябре вблизи Керченского пролива атаковала и в конце концов захватила в плен Россия. Инициатива активистов получила символическое название – "Девять месяцев плена".

Организовали акцию родственники пленных моряков. По их словам, они всегда пытаются напомнить о российском плене. В частности, напоминали они и на Шествии достоинства, прошедшем в центру Киева в День Независимости - 24 августа.

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Мы за них всегда боремся, все 9 месяцев, и будем бороться до окончательного освобождения. Сегодня наша акция приуроченна к тому, что мы на них все ждем. Украина их ждет. Надеемся, в ближайшем будущем наши ребята вернутся домой, потому что Российской Федерации не удалось сломать даже пленом ребят. Они мужественно выдержали все тяготы, выпавшие на их долю,

- подчеркнул Сорока, отец одного из пленных моряков.

Отметим, что 25 июля исполнилось ровно 9 месяцев со дня захвата в плен украинских моряков - 25 ноября 2018 года Россия атаковала корабельную группу ВМС Украины в районе Керченского пролива и в итоге задержала украинцев.

Акция в поддержку пленных украинских моряков в Киеве: смотрите видео

Добавим, что акции в поддержку украинских моряков происходят не только в Украине, но даже в России. В частности, в День Независимости Украины в российском Новосибирске активисты призвали Кремль прекратить войну с Украиной и освободить политических заключенных.

Что известно о захвате украинских моряков

25 ноября 2018 года пограничный корабль ФСБ России вблизи Керченского пролива, на границе Черного и Азовского морей, протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда украинские военные корабли законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. После россияне обстреляли украинские суда, ранив 3 моряков, и захватили 2 украинских катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу".



В итоге России удалось взять в плен 24 моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными. Сейчас их удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. В частности, 17 июля российский суд продлил срок содержания под стражей 24 украинским военнопленным в три месяца. Заседание проводили в закрытом режиме. Моряки не отвечали ни на какие вопросы, кроме тех, которые касаются их имен, даты рождения и воинского звания.



25 мая трибунал ООН приказал России освободить моряков, однако Кремль считает, что трибунал не имеет права рассматривать этот инцидент.





Украинские моряки в плену России / Инфографика 24 канала

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