"Дев’ять місяців полону": у Києві родичі полонених моряків пікетували посольство Росії

У Києві під посольством Росії пройшла акція на підтримку 24 полонених українських моряків, яких у листопаді поблизу Керченської протоки атакувала та зрештою захопила у полон Росія. Ініціатива активістів отримала символічну назву – "Дев’ять місяців полону".

Організували акцію родичі полонених моряків. За їхніми словами, вони завжди намагаються нагадати про російський полон. Зокрема, нагадували вони і на Ході гідності, яка пройшла центром Києва у День Незалежності – 24 серпня.

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Ми за них завжди боремося, всі 9 місяців, і боротимемося до остаточного їхнього звільнення. Сьогодні наша акція є приуроченою до того, що ми на них всі чекаємо. Україна на них чекає. Сподіваємося, у найближчому майбутньому наші хлопці повернуться додому, тому що Російській Федерації не вдалося зламати навіть полоном хлопців. Вони мужньо витримали всі тяготи, що випали на їхню долю,

– підкреслив Віктор Сорока, батько одного з полонених моряків.

Зауважимо, що 25 липня минуло рівно 9 місяців з дня захоплення у полон українських моряків – 25 листопада 2018 років Росія атакувала корабельну групу ВМС України у районі Керченській протоці та у підсумку затримала українців.

Акція на підтримку полонених українських моряків у Києві: дивіться відео

Додамо, що акції на підтримку українських моряків відбуваються не лише в Україні, а навіть і у Росії. Зокрема, у День Незалежності України у російському Новосибірську активісти закликали Кремль припинити війну з Україною та звільнити політичних в'язнів.

Що відомо про захоплення українських моряків? 25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".



У підсумку Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Зараз їх утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Зокрема, 17 липня російський суд продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим на три місяці. Засідання проводили у закритому режимі. Моряки не відповідали на жодні питання, окрім тих, що стосуються їхніх імен, дати народження та військового звання.



25 травня трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак Кремль вважає що трибунал не має права розглядати цей інцидент.





Українські моряки у полоні Росії / Інфографіка 24 каналу