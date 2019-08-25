00:29
26 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: За що вибачається Кадиров. Радіація у Росії
      Вєсті Кремля
      17:31, 24 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Луценко "розвіяв" міфи про Порошенка. Куди мітить Вакарчук
      Вєсті.UA
      17:08, 24 серпня
      Хто і за скільки розпродує державні кораблі: резонансне розслідування
      ЦРУ
      09:00, 23 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      "Дев’ять місяців полону": у Києві родичі полонених моряків пікетували посольство Росії

      178 Читать новость на русском

      У Києві під посольством Росії пройшла акція на підтримку 24 полонених українських моряків, яких у листопаді поблизу Керченської протоки атакувала та зрештою захопила у полон Росія. Ініціатива активістів отримала символічну назву – "Дев’ять місяців полону".

      Організували акцію родичі полонених моряків. За їхніми словами, вони завжди намагаються нагадати про російський полон. Зокрема, нагадували вони і на Ході гідності, яка пройшла центром Києва у День Незалежності – 24 серпня.

      Важливо! Росія і Україна домовились про обмін полоненими у форматі "33 на 33", – ЗМІ

      Ми за них завжди боремося, всі 9 місяців, і боротимемося до остаточного їхнього звільнення. Сьогодні наша акція є приуроченою до того, що ми на них всі чекаємо. Україна на них чекає. Сподіваємося, у найближчому майбутньому наші хлопці повернуться додому, тому що Російській Федерації не вдалося зламати навіть полоном хлопців. Вони мужньо витримали всі тяготи, що випали на їхню долю,
      – підкреслив Віктор Сорока, батько одного з полонених моряків.

      Зауважимо, що 25 липня минуло рівно 9 місяців з дня захоплення у полон українських моряків – 25 листопада 2018 років Росія атакувала корабельну групу ВМС України у районі Керченській протоці та у підсумку затримала українців.

      Акція на підтримку полонених українських моряків у Києві: дивіться відео 

      Додамо, що акції на підтримку українських моряків відбуваються не лише в Україні, а навіть і у Росії. Зокрема, у День Незалежності України у російському Новосибірську активісти закликали Кремль припинити війну з Україною та звільнити політичних в'язнів.

      Що відомо про захоплення українських моряків? 25 листопада 2018 року прикордонний корабель ФСБ Росії поблизу Керченської протоки, на межі Чорного та Азовського морів, протаранив буксир українських військових. Інцидент трапився, коли українські військові кораблі законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь", "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      У підсумку Росії вдалося взяти в полон 24 моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Зараз їх утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Зокрема, 17 липня російський суд продовжив термін тримання під вартою 24 українським військовополоненим на три місяці. Засідання проводили у закритому режимі. Моряки не відповідали на жодні питання, окрім тих, що стосуються їхніх імен, дати народження та військового звання.

      25 травня трибунал ООН наказав Росії звільнити моряків, однак Кремль вважає що трибунал не має права розглядати цей інцидент.

      Україна, моряки, Азов, Керченська протока, полон
      Українські моряки у полоні Росії / Інфографіка 24 каналу 

      як розгорталися останні події навколо полонених українських моряків: 
      blog_ava
      Магнітні бурі у серпні 2019: коли варто очікувати метеоудари
      25 серпня
      13406
      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Новини Росії Україна – Росія Фотоновини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 серпня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 25 серпня: саміт G7, чергові втрати на Донбасі та річниця заснування Донецька
      25 серпня , 22:20 Головні новини 25 серпня: саміт G7, чергові втрати на Донбасі та річниця заснування Донецька
      447
      Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      25 серпня , 22:01 Звільнення Донбасу штурмом, G8 не буде та скандал з короваєм: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1847
      Найсмішніші меми тижня: Україна, яка змогла, помічник Дубінського і "ничья комисячна"
      25 серпня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Україна, яка змогла, помічник Дубінського і "ничья комисячна"
      2637
      Чи відберуть у Медведчука "112", обурлива поведінка нардепів "Слуги народу" – топ-5 відео тижня
      25 серпня , 19:30 Чи відберуть у Медведчука "112", обурлива поведінка нардепів "Слуги народу" – топ-5 відео тижня
      1389
      На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      25 серпня , 19:03 На родине автора Гимна Украины царит русская речь
      Блог Соцмережі 2429
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук