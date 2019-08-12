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      У 10 містах України пройде тур на підтримку в'язнів Кремля: перелік і дати

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      Правозахисники та активісти організовують тур Україною на підтримку політв'язнів
      Правозахисники та активісти організовують тур Україною на підтримку політв'язнів / www.rbc.ua

      Правозахисники та родичі політв'язнів організовують регіональний тур 10 містами України на підтримку бранців Кремля. Метою акції є підтримка українських політичних ув'язнених і військовополонених, допомога їхнім родинам та демонстрація солідарності різних міст України у протистоянні російській агресії.

      У кожному з міст буде розміщено 121 капкан, кожен з яких символізуватиме 97 політичних в'язнів та 24 військовополонених, повідомляє Центр прав людини ZMINA.

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      Ми хочемо нагадати суспільству, що сьогодні сотні українських громадян ув'язнені Кремлем і перебувають за ґратами через сфальсифіковані та політично вмотивовані справи. Кремль саджає за свободу вираження думок, участь в мирних зібраннях, політичні переконання та віросповідання, а також через те, що пропаганда вимагає підживлення для образу ворога,
      – заявила голова Центру Тетяна Печончик.

      За її словами, українці, як і за часів ГУЛАГу, досі сидять у російських в’язницях, а кримські татари, як і тоді, знову не бажані на свої землі у Криму.

      Регіональний тур триватиме два місяці, а самі акції заплановані у 10 різних містах:

      • Одеса – 13 серпня;
      • Херсон – 15 серпня;
      • Харків – 3 вересня;
      • Маріуполь – 6 вересня;
      • Запоріжжя – 10 вересня;
      • Дніпро – 12 вересня;
      • Львів – 16 вересня;
      • Чернівці – 19 вересня;
      • Вінниця – 1 жовтня;
      • Чернігів – 10 жовтня.

      Під час туру заплановані вуличні акції, прес-конференції, а також покази документальних фільмів та дискусії про політв'язнів та порушення прав людини в Криму.

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      Правозахисники закликають усіх небайдужих громадян проявити солідарність, написати листи політв'язням або надати допомогу Об’єднанню родичів політв'язнів Кремля. Крім того, можна долучитися до глобальної акції #SaveOlegSentsov, яка постійно набирає волонтерів.

      Українці в полоні Росії, політв'язні, бранці Кремля
      Список українців-бранців Кремля / інфографіка Центру прав людини ZMINA

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      Українські моряки, захоплені Росією у Керченській протоці / інфографіка 24 каналу
       

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      Теги: Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні Кримські татари Активісти
      Джерело: 24 канал
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