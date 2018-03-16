Девочку, которую искали несколько дней, нашли мертвой

В Киеве на территории стройплощадки нашли тело 13 летней девочки. Ребенка нашли на территории недостроенного дома в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщают "Стражи.Еспресо".

Девочка ушла из дома 14 марта. С тех пор ее разыскивали родители и полиция.

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Сейчас на месте работают следователи, которые и будут устанавливать причины смерти. По неофициальной информации, девушка умерла из-за падения с высоты.

В Киеве нашли мертвой 13-летнюю девочку