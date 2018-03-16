Девочку, которую искали несколько дней, нашли мертвой
В Киеве на территории стройплощадки нашли тело 13 летней девочки. Ребенка нашли на территории недостроенного дома в Святошинском районе столицы.
Об этом сообщают "Стражи.Еспресо".
Девочка ушла из дома 14 марта. С тех пор ее разыскивали родители и полиция.
Читайте также: Под Киевом неизвестные совершили жестокое двойное убийство
Сейчас на месте работают следователи, которые и будут устанавливать причины смерти. По неофициальной информации, девушка умерла из-за падения с высоты.
В Киеве нашли мертвой 13-летнюю девочку
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии