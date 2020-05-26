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Девушка стреляла в прокурора Пипку в Кривом Роге: появилось видео (+18)

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Девушка стреляла в прокурора Алексея Пипку - видео расстрела
Як дівчина в Кривому Розі стріляла в прокурора Пипку

В сети 26 мая появилось видео ранения сотрудника криворожской прокуратуры Алексея Пипки. В мужчину стреляла его девушка из травматического оружия.

Запис стрілянини, яку зафіксувала камера спостереження, оприлюднили на одному з міських телеграм-каналів, повідомляє 24 канал.

До теми У Кривому Розі дівчина жорстоко розстріляла прокурора: він у важкому стані

На записі видно, як під час суперечки дівчина лише раз вистрілила в бік прокурора.

Дивіться відео стрілянини в прокурора в Кривому Розі: (Увага на відео присутні ненормативна лексика та сцени насилля!)

Хто стріляв в Олексія Пипку

  • У Кривому Розі, що на на Дніпропетровищині, 22 травня сталася стрілянина. Прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 Олексія Пипку поранила його знайома дівчина.
  • Інцидент трапився, коли компанія друзів святкувала день народження одного з них біля готелю "Україночка". Саме туди приїхала дівчина, яка стріляла у Олексія Пипку. Вона випустила у прокурора всю обойму травматичного пістолета в область живота.
  • Місцеві ЗМІ кажуть, що в прокурора стріляла його цивільна дружина Ольга Ашимова.
  • Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею про замах на вбивство. Суд вже обрав дівчині запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Олексій Пипка
Олексій Пипка отримав серйозні поранення / Фото "Перший міський"

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости Полиция Новости Кривого Рога Стрельба
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