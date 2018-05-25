Девушка воссоздает наряды звезд из продуктов: аппетитные фото

Блогер Сайн Бенджафорн из Таиланда воспроизводит костюмы звезд и моделей с помощью посуды и продуктов.

Создавать вкусные наряды девушке помогают мама и тетя. Они используют цветные овощи, фрукты и специи.

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"Я люблю поесть, поэтому решила, что в моих костюмах должна присутствовать еда. Каждый костюм приносит мне много веселья, а в конце мы с моими близкими их съедаем", – рассказала Сайн в комментарии Bored Panda.

Допис, поширений ทราย เบญจพร Sine Benjaphorn (@framsook_lek_lek) 25 Тра 2018 р. о 5:19 PDT

Допис, поширений ทราย เบญจพร Sine Benjaphorn (@framsook_lek_lek) 10 Тра 2018 р. о 4:08 PDT