Скандал с избиением в Одессе: нашлась еще одна жертва несовершеннолетних нападавших

Несовершеннолетние школьницы после избиения Сони напали на еще одну девочку, но на видео уже не фиксировали.

Об этом сообщает "Страна", ссылаясь на источники в полиции.

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"Видео с избиением Сони увидела в интернете совсем другая одесситка – Антонина П., которая не имеет никакого отношения к семье Сони. Дочь Антонины П. – Анастасия, за пару месяцев до инцидента с Соней также была жестоко избита той же компанией девочек-подростков: 13-летней Еленой С., 13-летней Ксенией Т., 14-летней Ириной О. и 17-летней Валерией Ф. До Сони они уже не раз били девочек. Более того, после Сони они уже успели побить еще одну девочку. Но на видео уже не снимали – стали осторожнее", – рассказали в полиции.

Антонина П. узнала девочек, которые били Соню, а также ее дочь Настю и передала видео в полицию. Именно после того, как запись оказалась в распоряжении полиции, было открыто уголовное производство и установлены личности девочек, которые выбрали себе в качестве хобби избиение своих сверстниц. Ранее СМИ сообщали, что 15-летняя девочка, которую в Одессе жестоко избили сверстницы, никак не может прийти в себя после случившегося. В частности, от шока. Ведь тех, кто ее бил, она знает не первый день.

Напомним, в конце июля в Одессе группа девушек-подростков жестоко избила ровесницу, а затем забрала ее вещи. Вся драка сопровождалась криками: "Как это – быть шлюхой?" и нецензурной лексикой.



В полиции открыли дело и выяснили, что причиной конфликта между девушками стал парень, который ранее встречался с одной из нападавших, а затем, разорвав с девушкой отношения, начал ухаживать за потерпевшей.