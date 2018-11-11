В воскресенье, 11 ноября, киевское "Динамо" примет на НСК "Олимпийский" "Мариуполь". Игру можно будет посмотреть на стадионе, а также по телевидению и онлайн.

Домашние матчи киевского "Динамо" в чемпионате Украины транслирует телеканал "2+2". Именно он и покажет матч "Динамо" – "Мариуполь". Начало трансляции в 16:50, игра начнется в 17:00.

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Игра "Динамо" – Мариуполь" смотреть онлайн можно и на сайте телеканала.

Также расширенную трансляцию матча "Динамо" – "Мариуполь" можно посмотреть на youtube-канале киевского клуба. Традиционно трансляция с НСК "Олимпийский" начинается за полчаса до матча – в 16:30. В студии будет работать комментатор и эксперт.

Видеотрансляция матча "Динамо" – "Мариуполь"