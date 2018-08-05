"Динамо" определило лучшего игрока команды в июле
Болельщики киевского "Динамо" признали словенского вингера Беньямина Вербича лучшим игроком по итогам июля.
24-летний футболист получил 43% голосов, второе место занял Виталий Буяльский (13%), замкнул тройку лучших Виктор Цыганков – 10% голосов. Отметим, что в опросе принимали участие более 700 человек, сообщает официальный сайт киевского клуба.
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Напомним, Вербич стал единственным автором гола в матче между "Динамо" и "Шахтером" в 3-м туре Украинской Премьер-лиги (1:0). Ранее хавбек признавался лучшим игроком месяца в мае.
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Источник: 24 Канал
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