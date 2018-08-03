Динамо против Шахтера: составы команд на матч

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" готовы сыграть матч третьего тура УПЛ в Киеве на НСК "Олимпийский". За час до начала матча главные тренеры команд озвучили составы на игру.

В "Динамо" можно отметить выход в центре поля Сидоручка, в то время как бразилец Че Че остался в запасе.

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Что касается "Шахтера", то Паулу Фонсека решил оставить в запасе Фернандо. Он уступил место в старте Коваленко.

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк, Сидорчук, Буяльский, Шепелев, Вербич, Цыганков, Беседин

Запасные: Бущан, Че Че, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Шабанов, Русин

Шахтер: Пятов, Данченко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Алан Патрик, Коваленко, Тайсон, Марлос, Мораес

Запасные: Алексей Шевченко, Бутко, Матвиенко, Майкон, Нем, Тотовицкий, Фернандо

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