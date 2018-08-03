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Динамо минимально победило Шахтер

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Динамо – Шахтер результат матча УПЛ 3 августа
Динамо – Шахтер результат матча УПЛ 3 августа

Календарь матчей УПЛ сложился так, что киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер" уже в третьем круге. Только за две недели до того обе команды сыграли между собой в матче за Суперкубок.

Как и во многих случаях, в матче "Динамо" против "Шахтера" было больше околофутбола, чем самой игры. В этот раз Мораес не пожал руку игрокам "Динамо" во время предматчевого приветствия. Фанаты столичного клуба сорвали начало второго тайма своим протестом, забросав поле туалетной бумагой. Еще до этого разгорелся скандал с допуском игрока "Шахтера" Исмаила к матчу против "Динамо".

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Относительно самого матча, то команды начали довольно осторожно. Первый опасный момент создали игроки "Динамо". "Горняки" оставили без присмотра Вербича в собственной штрафной, и футболист пробивал головой по воротам – неточно.

Вскоре Алан Патрик "обрезался" у своей штрафной, отдав мяч на ход Цыганкову. И "динамовец" не сумел реализовать выход на ворота Пятова.

"Шахтер" опасно на это ответил в конце первого тайма. Мощно в нижний угол ворот пробивал Тайсон – Бойко перевел мяч на угловой.

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Гол, который и принес победу "Динамо", был забит в середине второго тайма. И снова защитники "Шахтера" оставили без присмотра Вербіча при подаче со штрафного. Вот только на этот раз словенец попал в створ ворот. При этом Пятов достал до мяча, однако не сумел удержать его в руках, и тот закатился в ворота.

В последние 15 минут матча "Шахтер" усилил давление на ворота соперника. В одном из моментов в штрафной "Динамо" был сбит Алан Патрик. Однако судья указал на угловой, а не назначил пенальти.

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"Динамо" минимально побеждает "Шахтер" и поднимается на первую строчку турнирной таблицы.

Динамо – Шахтер 1:0

Гол: Вербич, 64

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Теги: Новости Украины Новости спорта Динамо УПЛ Шахтер
Источник: 24 канал
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