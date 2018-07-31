Динамо – Шахтер: прогноз букмекеров на матч Чемпионата Украины

Уже в третьем туре УПЛ состоится так называемое украинское "Эль-классико" – киевское "Динамо" примет донецкий "Шахтер". Эти команды всего две недели до этого играли за Суперкубок Украины, и вот опять они сойдутся на футбольном поле

"Динамо" не проиграло "Шахтеру" ни одного из последних четырех матчей в предыдущем чемпионате Украины (три победы и одна ничья). Всего за последние шесть игр – только одно поражение в финале Кубка Украины. Зато победили в матче за Суперкубок Украины, который состоялся 21 июля 2018 года.

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Несмотря на это, именно "горняков" букмекеры считают фаворитами этого матча, который состоится в Киеве на НСК "Олимпийский". Так, в PariMatch коэффициент на победу "Шахтера" составляет 2,30. На победу "Динамо" – 3,20. Немного больше на то, что команды не выявят сильнейшего – 3,30.

"Фаворит" на "Динамо" выставил коэффициент на уровне 3,15. По "Шахтера", то их шансы на победу оценены в 2,18. Ничья в этом матче получила 3,65.

Коэффициент на то, что обе команды забьют – 1,88. Если же нет – 1,86. Стоит добавить, что в прошлом сезоне лишь в одном матче из пяти забивали обе команды – в последнем туре УПЛ "Динамо" победило 2:1. Еще один матч в чемпионате закончился нулевой ничьей. В остальных матче забивала только одна из команд.

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В Marathon bet победа "Динамо" – 3,34, победа "Шахтера" – 2,24. Ничья в матче – 3,38.

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