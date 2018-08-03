Динамо – Шахтер: видео голов и моментов матча УПЛ

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" в матче третьего тура УПЛ на две команды забили лишь один гол. Именно он и принес победу "Динамо".

Киевское "Динамо" не проиграло ни одного матча "Шахтеру" в прошлом сезоне – три победы и одна ничья. При этом побеждало "Динамо" минимально – один раз 2:1 и дважды 1:0. В матче за Суперкубок Украины 21 июля 2018 года киевляне тоже победили благодаря единственному голу.

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В игре в Чемпионате Украины 3 августа победу "Динамо" принес единственный точный удар словенца Вербича. Он головой замкнул навес со штрафного. В этом моменте ошибся Пятов, который не сумел как следует поймать мяч.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Вербич уже забивал в ворота "Шахтера".

Видео гола Вербіча в ворота "Шахтера"

Динамо – Шахтер 1:0

Гол: Вербич, 64

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