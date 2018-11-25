"Динамо" всерьез заинтересовано молодым талантом "Карпат" и сборной Украины

Нападающий "Карпат" и сборной Украины Марьян Швед может стать игроком киевского "Динамо".

"Динамо" уже сделало "Карпатам" официальное предложение по трансферу Шведа. Финансовые подробности переговоров не разглашаются, пишет Tribuna.com.

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Марьян Швед в нынешнем сезоне УПЛ сыграл за "Карпаты" 15 матчей, в которых забил 8 голов. Интересно, что Швед отличился 2 голами в ворота "Динамо" в последней встрече между командами, которая завершилась победой "Карпат" (2:0).

Также Швед был признан лучшим игроком УПЛ в сентябре, а в товарищеском матче с Турцией (0:0) дебютировал за сборную Украины.

Напомним, в "Динамо" и "Карпат" уже есть опыт проведения громких сделок. В 2013 году киевляне на правах аренды подписали лидера "бело-зеленых" Лукаса Переса, однако испанец в столичном клубе так и не дебютировал, что не помешало ему летом 2016 года перейти в лондонский "Арсенал".

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