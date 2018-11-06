Дипломат из Греции попал в ДТП в центре Киева: опубликованы фото

5 ноября около 22:30 на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой столкнулись Volkswagen Passat и Mercedes. За рулем одного из автомобилей был греческий дипломат.

Об этом сообщает "Информатор".

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Известно, что Mercedes с греческим дипломатом двигался по улице Генерала Алмазова в сторону станции метро "Арсенальная". Навстречу ему двигался Volkswagen, который совершал поворот на улицу Старонаводницкую и не уступил дорогу "Мерседесу".

От удара Volkswagen развернуло на 180 градусов. Обломки автомобилей разбросало на несколько метров. К счастью, никто серьезно не пострадал. Греческий дипломат получил ушибы и от госпитализации отказался,

– говорится в сообщении.

Также отмечается, что еще до этой аварии Mercedes имел вмятину на левом заднем крыле и поврежденную заднюю фару.

На место аварии приехали патрульные, проводится расследование.

Греческий дипломат попал в ДТП в Киеве



ДТП с участием греческого дипломата в Киеве

Дипломат из Греции попал в ДТП в Киеве

Греческий дипломат попал в ДТП в Киеве

Греческий дипломат попал в ДТП в Киеве

К слову, 13 октября сотрудник посольства Ливии в Украине попал в аварию в Киеве, в результате чего несколько человек получили травмы. Причиной ДТП стало то, что иностранный дипломат серьезно нарушил правила дорожного движения.