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      Дипломат из Греции попал в ДТП в центре Киева: опубликованы фото

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      Греческий дипломат попал в ДТП в Киеве
      Греческий дипломат попал в ДТП в Киеве / kiev.informator.ua

      5 ноября около 22:30 на перекрестке улиц Генерала Алмазова и Старонаводницкой столкнулись Volkswagen Passat и Mercedes. За рулем одного из автомобилей был греческий дипломат.

      Об этом сообщает "Информатор".

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      Известно, что Mercedes с греческим дипломатом двигался по улице Генерала Алмазова в сторону станции метро "Арсенальная". Навстречу ему двигался Volkswagen, который совершал поворот на улицу Старонаводницкую и не уступил дорогу "Мерседесу".

      От удара Volkswagen развернуло на 180 градусов. Обломки автомобилей разбросало на несколько метров. К счастью, никто серьезно не пострадал. Греческий дипломат получил ушибы и от госпитализации отказался,
      – говорится в сообщении.

      Также отмечается, что еще до этой аварии Mercedes имел вмятину на левом заднем крыле и поврежденную заднюю фару.

      На место аварии приехали патрульные, проводится расследование.

      Греческий дипломат попал в ДТП в Киеве


      ДТП с участием греческого дипломата в Киеве

      Дипломат из Греции попал в ДТП в Киеве

      Греческий дипломат попал в ДТП в Киеве

      Греческий дипломат попал в ДТП в Киеве

      К слову, 13 октября сотрудник посольства Ливии в Украине попал в аварию в Киеве, в результате чего несколько человек получили травмы. Причиной ДТП стало то, что иностранный дипломат серьезно нарушил правила дорожного движения.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Греция Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
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